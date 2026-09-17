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17 сентября 2026, 9:26 Читати українською

Новые штрафы для водителей: за «громкое авто» придется платить до 34 тысяч

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15358 об ответственности за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума. Об этом написал в телеграмм-канале народный депутат Ярослав Железняк.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15358 об ответственности за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума.

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«За» принятие законопроекта проголосовал 261 народный депутат.

Какие штрафы

Документом предусмотрены следующие суммы штрафов:

  • в мирное время — 8 500 гривен, повторно — 17 000 гривен;

  • во время военного положения — 17 000 гривен, повторно — 34 000 гривен;
  • за повторное нарушение во время войны — лишение прав на 3−6 месяцев.

Законопроект направлен на устранение фактора акустической дезориентации сил противовоздушной обороны и мобильных огневых групп посредством имитации звуков вражеских беспилотников.

Читайте также: Любителям скорости готовят повышение штрафов: сколько придется платить

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Верховной Раде готовят законодательные изменения, предполагающие существенное увеличение штрафов за превышение скорости на дорогах.

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Danconia
Danconia
17 сентября 2026, 9:54
#
Ну хоть что-то полезное за 7 лет приняли, вопрос правда в том что мусора нынче заняты людоловством им гоняться за дырчиками у которых водилы младше 25 ризона нет, а как ты выпишешь штраф если не поймал нарушителя?
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