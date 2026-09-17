Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15358 об ответственности за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума. Об этом написал в телеграмм-канале народный депутат Ярослав Железняк.
Новые штрафы для водителей: за «громкое авто» придется платить до 34 тысяч
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«За» принятие законопроекта проголосовал 261 народный депутат.
Какие штрафы
Документом предусмотрены следующие суммы штрафов:
-
в мирное время — 8 500 гривен, повторно — 17 000 гривен;
- во время военного положения — 17 000 гривен, повторно — 34 000 гривен;
- за повторное нарушение во время войны — лишение прав на 3−6 месяцев.
Законопроект направлен на устранение фактора акустической дезориентации сил противовоздушной обороны и мобильных огневых групп посредством имитации звуков вражеских беспилотников.
Читайте также: Любителям скорости готовят повышение штрафов: сколько придется платить
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что в Верховной Раде готовят законодательные изменения, предполагающие существенное увеличение штрафов за превышение скорости на дорогах.
Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах»
Комментарии - 1