Новые штрафы для водителей: за «громкое авто» придется платить до 34 тысяч

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15358 об ответственности за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума. Об этом написал в телеграмм-канале народный депутат Ярослав Железняк.

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«За» принятие законопроекта проголосовал 261 народный депутат.

Какие штрафы

Документом предусмотрены следующие суммы штрафов:

в мирное время — 8 500 гривен, повторно — 17 000 гривен;

во время военного положения — 17 000 гривен, повторно — 34 000 гривен;

за повторное нарушение во время войны — лишение прав на 3−6 месяцев.

Законопроект направлен на устранение фактора акустической дезориентации сил противовоздушной обороны и мобильных огневых групп посредством имитации звуков вражеских беспилотников.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Верховной Раде готовят законодательные изменения, предполагающие существенное увеличение штрафов за превышение скорости на дорогах.

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах»