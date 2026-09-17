Ракетный террор дал мошенникам новую «добычу»: какие схемы распространяются в сети

Серия почти непрерывных ракетно-дроновых атак последних недель, длительные воздушные тревоги, повышенный уровень опасности и состояние неопределенности украинцев создают благоприятную среду для мошенников, которые все чаще строят свои схемы на социальной инженерии. Об этом рассказала заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская.

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Психологическое давление

По ее словам, в условиях постоянной опасности человек естественно становится более эмоциональным и менее сосредоточенным на деталях. После длительных воздушных тревог, ночных атак или перебоев со связью и электроэнергией граждане могут быстрее реагировать на сообщения со словами «срочно», «ваш счет заблокирован», «нужно немедленное подтверждение» или «вас начислена помощь». Именно этим психологическим состоянием и пытаются воспользоваться мошенники, создавая искусственное чувство опасности или дефицита времени.

Дроперство процветает

Одной из самых заметных тенденций 2026 стало стремительное распространение так называемого «дроперства» — использование чужих или добровольно переданных карт и счетов для проведения сомнительных операций. Если за весь 2025 год в соответствующей базе было зафиксировано 41,8 тыс. новых «дропов», то только за первое полугодие 2026 года уже более 30,4 тыс., то есть почти 73% от прошлогоднего показателя. Причем эти данные охватывают лишь часть банковского рынка, поэтому реальные масштабы могут быть значительно больше.

Мошеннические предания

Высоким остается и объем потенциально мошеннических переводов. За апрель-август 2026 года Fraud Payments Tracker обработал сообщения о подозрительных транзакциях на общую сумму около 724 млн грн. Параллельно растут масштабы автоматизированных проверок: только за июль-август в базе AntiFraud HUB было подтверждено более 2,18 млн проверок, связанных с негативной мошеннической историей.

Манипуляции с мобильными номерами

Еще одним стойким риском остаются манипуляции с мобильными номерами. По данным ЕМА, ежемесячно сервисы обнаруживают около 4,5−5 тыс. высокорисковых замен SIM-карт, которые могут использоваться для перехвата кодов подтверждения и попыток получить доступ к мобильному банкингу.

В то же время, эти показатели не являются полной статистикой карточного мошенничества в Украине: они отражают только операции и инциденты, зафиксированные сервисами Ассоциации ЕМА среди банков-участников.

Однако в сочетании с официальными данными НБУ они достаточно четко показывают направление изменений: мошенничество становится дороже для потерпевшего, более технологичным, а отдельные схемы — все более масштабируемыми и автоматизированными.

5 самых распространенных мошеннических схем

В 2026 году самым распространенным инструментом мошенников остается социальная инженерия.

1. Фейковые государственные выплаты и «компенсации».

2. Звонок из банка: ваши деньги под угрозой.

3. Псевдоинвестиции с «гарантированной прибылью». Потенциальных жертв привлекают через рекламу в соцсетях, Telegram-каналы, мессенджеры, онлайн-курсы и псевдоинвестиционные сообщества. Человеку демонстрируют фейковые доходы и убеждают вкладывать все большие суммы, однако вывести средства он уже не может.

4. Слом аккаунтов в мессенджерах. Получив доступ к Telegram, Instagram или другому аккаунту, мошенники от имени его владельца просят знакомых срочно одолжить или перевести деньги, а также могут рассылать фишинговые ссылки для захвата следующих аккаунтов.

5. Мошенничество с использованием искусственного интеллекта и дипфейков. ИИ позволяет имитировать голос, фото или видео родственника, знакомого, руководителя или публичного лица. Такие технологии могут накладываться на уже знакомые схемы: от просьбы срочно перевести деньги в псевдоинвестиционные предложения.

Новые и технологические схемы: как меняется мошенничество

Отдельного внимания, по словам эксперта, нуждаются в новых и технологически более сложных мошеннических схемах, которые активизировались в последние месяцы. В отличие от классической социальной инженерии они все чаще сочетают психологическое давление, похищение цифровой идентичности, вредоносное программное обеспечение и возможности искусственного интеллекта.

Одной из наиболее заметных тенденций стало похищение Telegram-аккаунтов.

Человек получает сообщение от знакомого с просьбой проголосовать за ребенка в конкурсе, активировать бесплатный Telegram Premium или пройти проверку безопасности. Для этого ее направляют на стороннюю страницу или предлагают повторно авторизироваться в мессенджере. Получив доступ к аккаунту, мошенники могут сразу атаковать десятки контактов жертвы — друзей, родственников или коллег. Отдельной разновидностью такой схемы является так называемый Fake Boss, когда от имени руководителя работникам или бухгалтерии поступают срочные просьбы перевести средства или выполнить другую финансовую операцию.

Еще одно направление — фейковые кредиторы, обещающие «деньги за 5 минут».

После рекламы в социальных сетях потенциального заемщика переводят в Telegram или Viber, могут демонстрировать поддельные документы или лицензии и под предлогом верификации просить паспортные данные, фотографии документов, селфи и другую персональную информацию. В таком случае целью злоумышленников может быть не только непосредственное похищение денег, но и формирование полного цифрового досье человека для дальнейших мошеннических действий, в частности попыток оформления кредитов от его имени.

Распространяются и мошеннические вакансии, в частности, под видом трудоустройства в IT-компаниях или международных стартапах.

Относительно новой и особо опасной технологией есть NFC-Relay-атаки. Потенциальной жертве могут предложить установить посторонний APK-файл под видом банковского или государственного приложения, после чего под разными предлогами побуждать к взаимодействию банковской карты со смартфоном и вводу конфиденциальных данных. В результате злоумышленники пытаются дистанционно использовать полученную информацию для проведения операций без физического завладения картой.

Отдельная угроза — это банковские трояны, распространяющиеся в виде APK-файлов.

Все более технологичными становятся и попытки обхода дистанционной идентификации с помощью дипфейков.

Меняется и мошенничество на маркетплейсах. Покупателю или продавцу посылают ссылку якобы для получения оплаты, подтверждения заказа или оформления доставки, хотя на самом деле она ведет на фишинговую страницу для похищения карточных данных или одноразовых кодов. При этом подобные атаки все чаще имеют признаки автоматизации: вместо отдельных мошенников могут работать целые сети с готовыми сценариями, ботами и инструментами массовой рассылки.