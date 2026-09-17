Ракетный террор дал мошенникам новую «добычу»: какие схемы распространяются в сети

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 сентября 2026, 13:16 Читати українською

Ракетный террор дал мошенникам новую «добычу»: какие схемы распространяются в сети

Серия почти непрерывных ракетно-дроновых атак последних недель, длительные воздушные тревоги, повышенный уровень опасности и состояние неопределенности украинцев создают благоприятную среду для мошенников, которые все чаще строят свои схемы на социальной инженерии. Об этом рассказала заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская.

Серия почти непрерывных ракетно-дроновых атак последних недель, длительные воздушные тревоги, повышенный уровень опасности и состояние неопределенности украинцев создают благоприятную среду для мошенников, которые все чаще строят свои схемы на социальной инженерии.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Психологическое давление

По ее словам, в условиях постоянной опасности человек естественно становится более эмоциональным и менее сосредоточенным на деталях. После длительных воздушных тревог, ночных атак или перебоев со связью и электроэнергией граждане могут быстрее реагировать на сообщения со словами «срочно», «ваш счет заблокирован», «нужно немедленное подтверждение» или «вас начислена помощь». Именно этим психологическим состоянием и пытаются воспользоваться мошенники, создавая искусственное чувство опасности или дефицита времени.

Дроперство процветает

Одной из самых заметных тенденций 2026 стало стремительное распространение так называемого «дроперства» — использование чужих или добровольно переданных карт и счетов для проведения сомнительных операций. Если за весь 2025 год в соответствующей базе было зафиксировано 41,8 тыс. новых «дропов», то только за первое полугодие 2026 года уже более 30,4 тыс., то есть почти 73% от прошлогоднего показателя. Причем эти данные охватывают лишь часть банковского рынка, поэтому реальные масштабы могут быть значительно больше.

Мошеннические предания

Высоким остается и объем потенциально мошеннических переводов. За апрель-август 2026 года Fraud Payments Tracker обработал сообщения о подозрительных транзакциях на общую сумму около 724 млн грн. Параллельно растут масштабы автоматизированных проверок: только за июль-август в базе AntiFraud HUB было подтверждено более 2,18 млн проверок, связанных с негативной мошеннической историей.

Манипуляции с мобильными номерами

Еще одним стойким риском остаются манипуляции с мобильными номерами. По данным ЕМА, ежемесячно сервисы обнаруживают около 4,5−5 тыс. высокорисковых замен SIM-карт, которые могут использоваться для перехвата кодов подтверждения и попыток получить доступ к мобильному банкингу.

В то же время, эти показатели не являются полной статистикой карточного мошенничества в Украине: они отражают только операции и инциденты, зафиксированные сервисами Ассоциации ЕМА среди банков-участников.

Однако в сочетании с официальными данными НБУ они достаточно четко показывают направление изменений: мошенничество становится дороже для потерпевшего, более технологичным, а отдельные схемы — все более масштабируемыми и автоматизированными.

5 самых распространенных мошеннических схем

В 2026 году самым распространенным инструментом мошенников остается социальная инженерия.

1. Фейковые государственные выплаты и «компенсации».

2. Звонок из банка: ваши деньги под угрозой.

3. Псевдоинвестиции с «гарантированной прибылью». Потенциальных жертв привлекают через рекламу в соцсетях, Telegram-каналы, мессенджеры, онлайн-курсы и псевдоинвестиционные сообщества. Человеку демонстрируют фейковые доходы и убеждают вкладывать все большие суммы, однако вывести средства он уже не может.

4. Слом аккаунтов в мессенджерах. Получив доступ к Telegram, Instagram или другому аккаунту, мошенники от имени его владельца просят знакомых срочно одолжить или перевести деньги, а также могут рассылать фишинговые ссылки для захвата следующих аккаунтов.

5. Мошенничество с использованием искусственного интеллекта и дипфейков. ИИ позволяет имитировать голос, фото или видео родственника, знакомого, руководителя или публичного лица. Такие технологии могут накладываться на уже знакомые схемы: от просьбы срочно перевести деньги в псевдоинвестиционные предложения.

Новые и технологические схемы: как меняется мошенничество

Отдельного внимания, по словам эксперта, нуждаются в новых и технологически более сложных мошеннических схемах, которые активизировались в последние месяцы. В отличие от классической социальной инженерии они все чаще сочетают психологическое давление, похищение цифровой идентичности, вредоносное программное обеспечение и возможности искусственного интеллекта.

Одной из наиболее заметных тенденций стало похищение Telegram-аккаунтов.

Человек получает сообщение от знакомого с просьбой проголосовать за ребенка в конкурсе, активировать бесплатный Telegram Premium или пройти проверку безопасности. Для этого ее направляют на стороннюю страницу или предлагают повторно авторизироваться в мессенджере. Получив доступ к аккаунту, мошенники могут сразу атаковать десятки контактов жертвы — друзей, родственников или коллег. Отдельной разновидностью такой схемы является так называемый Fake Boss, когда от имени руководителя работникам или бухгалтерии поступают срочные просьбы перевести средства или выполнить другую финансовую операцию.

Еще одно направление — фейковые кредиторы, обещающие «деньги за 5 минут».

После рекламы в социальных сетях потенциального заемщика переводят в Telegram или Viber, могут демонстрировать поддельные документы или лицензии и под предлогом верификации просить паспортные данные, фотографии документов, селфи и другую персональную информацию. В таком случае целью злоумышленников может быть не только непосредственное похищение денег, но и формирование полного цифрового досье человека для дальнейших мошеннических действий, в частности попыток оформления кредитов от его имени.

Распространяются и мошеннические вакансии, в частности, под видом трудоустройства в IT-компаниях или международных стартапах.

Относительно новой и особо опасной технологией есть NFC-Relay-атаки. Потенциальной жертве могут предложить установить посторонний APK-файл под видом банковского или государственного приложения, после чего под разными предлогами побуждать к взаимодействию банковской карты со смартфоном и вводу конфиденциальных данных. В результате злоумышленники пытаются дистанционно использовать полученную информацию для проведения операций без физического завладения картой.

Отдельная угроза — это банковские трояны, распространяющиеся в виде APK-файлов.

Все более технологичными становятся и попытки обхода дистанционной идентификации с помощью дипфейков.

Меняется и мошенничество на маркетплейсах. Покупателю или продавцу посылают ссылку якобы для получения оплаты, подтверждения заказа или оформления доставки, хотя на самом деле она ведет на фишинговую страницу для похищения карточных данных или одноразовых кодов. При этом подобные атаки все чаще имеют признаки автоматизации: вместо отдельных мошенников могут работать целые сети с готовыми сценариями, ботами и инструментами массовой рассылки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами