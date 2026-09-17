Карта NovaPay заработает за границей: лимит — до 200 тыс. грн в месяц

В ближайшее время карту NovaPay можно будет использовать для оплаты покупок и услуг за границей, а также иностранных онлайн-сервисов. Об этом говорится в сообщении компании.

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Такие возможности стали доступны после решения Национального банка Украины, который позволил клиентам небанковских платежных учреждений оплачивать товары, работы и услуги за рубежом картами, выпущенными к гривневым платежным счетам. Лимит таких расчетов — до 200 000 грн в эквиваленте в месяц.

Что это значит для клиентов

Для клиентов NovaPay это означает, что в ближайшее время карту можно будет полноценно использовать при поездках за границу: оплачивать покупки, проживание, питание или другие услуги. Также ею можно будет рассчитываться за иностранные подписки и онлайн-сервисы.

Решение НБУ также расширяет возможности других операций. В частности, физические лица смогут получать на гривневые платежные счета переводы из-за границы после конвертации валюты. Украинский бизнес сможет принимать на такие счета оплату от иностранных клиентов за товары и услуги.

Напомним

NovaPay — международный финансовый сервис из группы компаний NOVA (Новая почта), который уже 14 лет создает удобные финансовые решения для частных лиц и бизнеса, работая онлайн и офлайн в более чем 3600 отделениях по всей Украине. NovaPay — это инновационная финансовая платформа с отдельными профилями для личных и предпринимательских нужд.