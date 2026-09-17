Курс валют 17 сентября: сколько стоят доллар и евро в банках и обменниках

В четверг, 17 сентября, средний курс доллара подорожал на 25 копеек в покупке и продаже. Курс евро прибавил 14 копеек в покупке и 9 копеек в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,42−44,91 грн. Евро покупают за 51,18 грн, а продают за 51,84 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,70−44,85, евро — 51,60−52,95 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,62−44,66 грн. Торги по евро проходят на уровне 51,21−51,23 грн.

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