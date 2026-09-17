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17 сентября 2026, 11:27 Читати українською

От Парижа до Токио: как выглядит топ-10 лучших городов планеты в 2026 году

Европейские и североамериканские города доминируют в Global Cities Index 2026 от Oxford Economics. Из первой сотни рейтинга 78 городов находятся в Европе, США и Канаде. Об этом пишет Euronews.

Европейские и североамериканские города доминируют в Global Cities Index 2026 от Oxford Economics.

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Кто вошел в топ-10

В топ-10 вошли четыре европейских города — Лондон, Париж, Дублин и Цюрих, а также пять американских — Нью-Йорк, Сиэтл, Сан-Франциско, Бостон и Сан-Хосе.

Лондон занял 2-е место, Париж — 3-е, Дублин — 6-е, Цюрих — 10-е.

Как оценивают города

Рейтинг учитывает, насколько успешно города совмещают:

  • экономический потенциал;
  • человеческий капитал;
  • качество жизни;
  • состояние окружающей среды;
  • качество управления.

По словам директора городских служб Oxford Economics Лиама Сайдса, города США получают высокие оценки, прежде всего, благодаря сильной экономике и человеческому капиталу.

Европейские города чаще опережают конкурентов по качеству жизни, экологии и управлению.

Нью-Йорк сильный экономикой, Лондон — талантами

Нью-Йорк получил максимальный балл в категории «Экономика». Высокие показатели этой категории также имеют Сиэтл, Сан-Франциско и Сан-Хосе.

Лондон стал лидером по всему рейтингу по показателю человеческого капитала. Это связывают с сильными университетами, бизнес-средой и способностью города привлекать квалифицированных работников.

В то же время, слабой стороной Лондона стало качество жизни, по которому город получил 77 баллов.

Сильные стороны европейских городов

Париж получил высокие оценки по качеству жизни. Дублин хорошо показал себя по экологическим показателям и качеству управления.

Управление стало одной из главных сильных сторон Цюриха и Осло. Причем Осло получил самую высокую оценку в этой категории среди ведущих европейских и американских городов.

В число европейских городов с высокими позициями вошли также Стокгольм и Копенгаген.

Главная проблема — дорогое жилье

Одной из самых больших слабостей и Европы, и Северной Америки остается доступность жилья.

В отчете отмечается, что Лондон, Дублин и Нью-Йорк продолжают страдать от высокой стоимости жилья, что ухудшает их показатели качества жизни даже при высоких доходах.

Более доступные города могут получить конкурентное преимущество. В частности, Тулуза привлекает часть работников из Парижа благодаря более низкой стоимости жизни.

Варшава совершила самый большой скачок в Европе

Среди европейских городов больше всего за год поднялась Варшава — сразу на 109 позиций, до 61-го места.

Стамбул поднялся на 42 позиции — до 64-го места.

Мадрид и Будапешт добавили по 14 позиций — к 30 и 111 местам соответственно.

Хельсинки поднялся на 12 позиций — до 26-го места, Брюссель — на девять, до 25-го.

В то же время, Лиссабон зафиксировал наибольшее падение среди упомянутых европейских городов — на 44 позиции, до 148-го места.

Пять европейских городов, за которыми советуют следить Oxford Economics, отдельно выделила пять европейских городов с высоким потенциалом:

  • Варшаву;
  • Таллин;
  • Эйндховен;
  • Манчестер;
  • Тулуза.

Варшава укрепляет позиции как крупный центр финансов, технологий и бизнес-услуг Центральной и Восточной Европы.

Ожидается, что ее экономика будет расти примерно на 3% в год в течение следующих пяти лет — почти вдвое быстрее среднего показателя европейских городов.

Таллин и Эйндховен делают ставку на технологии

Для Таллина Oxford Economics прогнозирует одни из самых высоких темпов роста ВВП среди крупных городов ЕС в течение следующего десятилетия.

Сильными сторонами столицы Эстонии остаются технологический сектор, профессиональные услуги и высокий уровень искусственного интеллекта.

Эйндховен, в свою очередь, является одним из главных европейских центров исследований и высокотехнологичного производства.

Его кластер Brainport объединяет более 5000 высокотехнологичных и наукоемких компаний в области полупроводников, ИИ и зеленых технологий.

ИИ меняет перспективы городов

Oxford Economics считает, что глобальный бум искусственного интеллекта уже стимулирует экономический рост городов, находящихся на передовом технологическом развитии.

Среди европейских центров преимущество имеют Лондон, Эйндховен и Таллин.

В мире спрос на оборудование для ИИ помог Тайбэю подняться на 12 позиций — до 48-го места.

Куала-Лумпур поднялся на 14 позиций — до 65-го, а Шэньчжэнь вошел в первую сотню на 93-м месте.

Азия становится новым центром роста

Несмотря на нынешнее доминирование Европы и Северной Америки, именно Азия будет все больше определять будущее мировых городов.

Oxford Economics прогнозирует, что к 2050 году доля мирового городского ВВП, которую будут генерировать города Китая и Индии, превысит европейскую.

Ожидается, что уже в следующем году экономика Шанхая превысит экономику Сан-Франциско.

К 2050 году экономика Хошимина может почти сравняться по масштабу с Берлином.

Что показывает рейтинг

Рейтинг демонстрирует две разные модели городской конкурентоспособности.

Американские города имеют преимущество благодаря экономической мощи, технологиям и концентрации талантов.

Европейские — благодаря качеству жизни, управлению и экологическим показателям.

В то же время, главным вызовом для обоих регионов остается жилье: города, которые смогут объединить высокие доходы с более доступной недвижимостью, могут получить дополнительное преимущество в борьбе за людей и бизнес.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
BigBend
BigBend
17 сентября 2026, 12:18
#
Париж на 3 місці? Це якщо тебе нові хазяйва міста-мігранти не приріжуть?
Лондон аналогічно, там біле населення давно у меншості.

Це катастрофа.
+
0
lider2000
lider2000
17 сентября 2026, 15:12
#
Маемо що маемо
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