В коммунальных аптеках Киева не хватает части лекарства: в «Фармации» объяснили причину

В сети коммунальных аптек «Фармация» временно сократилось наличие отдельных импортных лекарственных средств, а также препаратов, применяемых для лечения хронических заболеваний. Об этом говорится в заявлении сети.

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В предприятии объясняют это нарушением отдельных логистических цепей производителей и поставщиков из-за повреждений складских объектов, где хранились лекарственные средства.

Почему возникли перебои

Повреждение складской инфраструктуры повлияло на своевременность поставки отдельных препаратов в аптечную сеть.

В то же время, в КП «Фармация» отмечают, что повышенный спрос на лекарства постепенно стабилизируется.

Предприятие продолжает работать с поставщиками и партнерами, чтобы восстановить стабильную логистику и пополнить аптеки препаратами, на которые сохраняется повышенный спрос.

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Когда ассортимент возобновится

В «Фармации» сообщают, что специалисты прорабатывают все доступные возможности для скорейшего восстановления необходимого ассортимента.

По мере возобновления снабжения количество доступных лекарственных средств в коммунальных аптеках будет постепенно увеличиваться.

Ситуация находится на неизменном контроле компании.

Жителей просят не делать чрезмерные запасы

В КП «Фармация» призывают не создавать чрезмерных запасов лекарственных средств без необходимости.

В предприятии отмечают, что это поможет сохранить доступность необходимых препаратов для пациентов, нуждающихся в них постоянно.

Напомним

Как писал «Минфин», аптеки являются конечным звеном цепи поставок лекарства, поэтому не могут самостоятельно компенсировать дефицит, если необходимые препараты отсутствуют у производителей или дистрибьюторов.

Представители фармацевтического рынка уже проводят консультации с Министерством здравоохранения и профильным комитетом Верховной Рады по поводу возможных решений.