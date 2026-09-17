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17 сентября 2026, 9:05 Читати українською

«Адские санкции» для рф: в США окончательно приняли законопроект Линдси Грэма

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки поддержала законопроект об «адских санкциях» против россии и Ирана. Документ, в частности, предусматривает право президента Дональда Трампа вводить тарифы против крупнейших импортеров российских нефти и газа. Законопроект был передан для подписания президенту, сообщает Reuters.

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки поддержала законопроект об «адских санкциях» против россии и Ирана.
Линдси Грэм

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Что известно о законопроекте

Документ получил название «Закон о санкциях против россии и Ирана имени Линдси О. Грэма 2026» в честь покойного сенатора-республиканца от Южной Каролины, который был одним из его инициаторов.

Палата представителей поддержала его 262 голосами, против было 159. За документ проголосовали 58 демократов, не поддержавших позицию руководства своей партии, а также все, кроме семи, республиканцы.

Основной упор документа — на российском энергетическом и оборонном секторах. Предусмотрены также меры против теневого флота, используемого Москвой для обхода действующих санкций и экспорта нефти.

Что дает законопроект

Документ предоставляет Трампу полномочия вводить тарифы до 100% против стран, покупающих российские нефть и газ. Среди государств, на которые могут распространиться такие меры, называют Китай и Индию.

Противники законопроекта в Демократической партии заявляли, что он дает президенту чрезмерно широкие полномочия в сфере тарифной политики. Демократы опасаются, что Трамп сможет использовать новые инструменты не только против государств, поддерживающих россию, но и против союзников США.

В то же время лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что документ содержит достаточно исключений, которые могут позволить администрации Трампа избегать введения предусмотренных санкций.

По его словам, законопроект создает риск значительного расширения президентских полномочий по тарифам, что потенциально может повлиять на американских потребителей.

Часть республиканцев также выражала обеспокоенность по поводу возможного роста цен вследствие новых тарифов. Особенно этот вопрос обращает внимание накануне промежуточных выборов в США в ноябре.

Сторонники законопроекта отмечают, что его поддержка в Конгрессе вышла за пределы одной партии. По их мнению, документ должен продемонстрировать Москве и другим странам готовность Вашингтона усиливать экономическое давление из-за войны против Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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