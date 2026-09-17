Американская DFC одобрила многомиллионные кредиты для ДТЭК и Vodafone: подробности сделок

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) одобрила финансирование двух украинских компаний — энергетической группы ДТЭК и мобильного оператора Vodafone Украина. Об этом сообщила Liga.net со ссылкой на сайт DFC. Общая сумма согласованного финансирования может составить $535 млн.

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Средства планируют направить развитие мобильной инфраструктуры и усиление энергетической устойчивости Украины.

Vodafone Украина может получить до $350 млн



DFC согласовала возможность предоставления Vodafone Украина прямого кредита в размере до $350 млн.

Финансирование планируется использовать для обеспечения стабильной работы мобильной сети, закупки оборудования, выполнения долговых обязательств и развертывания мобильной связи пятого поколения — 5G.

Таким образом кредит должен помочь оператору поддерживать работу телекоммуникационной инфраструктуры и модернизировать сеть.

ДТЭК получит финансирование на системы накопления энергии

Для энергетической группы ДТЭК DFC согласовала до $185 млн долгового финансирования.

Средства будут направлены на строительство и запуск шести объектов систем накопления электроэнергии на аккумуляторах. Их общая мощность составит 200 МВт, а объем хранения — 400 МВт.

По оценке компании этих мощностей достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией около 600 000 украинских домохозяйств в течение двух часов.

Аккумуляторные системы могут реагировать на изменения в энергосистеме за считанные миллисекунды. Это позволит быстро стабилизировать частоту и балансировать электросеть — возможность, которой нет традиционных электростанций.

Оборудование для проекта будет поставляться американской компанией Fluence Energy.

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Наибольшее соглашение DFC в секторе энергетики с начала полномасштабной войны

В ДТЭК заявили, что согласованное финансирование станет крупнейшим долговым соглашением DFC в украинском энергетическом секторе с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В то же время важно, что решение DFC является одобрением возможности финансирования. Оно не означает, что вся сумма уже перечислена украинским компаниям: фактическое предоставление средств будет зависеть от дальнейшего оформления сделок и выполнения соответствующих условий.

DFC принимает участие в фонде восстановления Украины

Международная финансовая корпорация развития США — партнер Украины в Американско-украинском инвестиционном фонде восстановления (URIF), созданном в рамках договоренностей о сотрудничестве в сфере природных ресурсов.

В марте 2026 года фонд согласовал свое первое соглашение — инвестицию в украинскую технологическую компанию Sine Engineering.

Новое финансирование для ДТЭК и Vodafone Украина должна поддержать критически важные сферы сферы — энергетику и телекоммуникации.

Как мы сообщали, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни 10 сентября подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве. Документ предусматривает переход от традиционной помощи Украине к долгосрочному стратегическому сотрудничеству в сфере обороны, торговли, инвестиций и обновления.