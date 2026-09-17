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17 сентября 2026, 11:52 Читати українською

Нефть дешевеет после скачка выше $108: Саудовская Аравия меняет маршруты экспорта

Как сообщает OilPrice.com, мировые цены на нефть продолжили снижаться после того, как Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить экспорт через порты Оманского залива на период ремонта нефтепровода Восток-Запад. Это ослабило опасения трейдеров по поводу перебоев с поставкой сырья на мировой рынок.

Как сообщает OilPrice.com, мировые цены на нефть продолжили снижаться после того, как Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить экспорт через порты Оманского залива на период ремонта нефтепровода Восток-Запад.

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По состоянию на момент подготовки материала цена нефти марки Brent составляла $105,89 за баррель, а американской West Texas Intermediate (WTI) — $102,39 за баррель.

В начале недели котировки нефти резко выросли: Brent ненадолго превышала $108, а WTI — $103 за баррель. Причиной скачка стали сообщения об атаках йеменских хуситов на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

В частности, был поврежден нефтепровод Восток-Запад, по которому сырье транспортировали в порт Янбу на побережье Красного моря. Оттуда нефть отправляли на международные рынки.

Саудовская Аравия перенаправляет экспорт нефти

После остановки работы нефтепровода участники рынка начали опасаться дефицита сырья и новых перебоев со снабжением. Дополнительное давление на рынок вызвало сообщение о том, что Saudi Aramco отменила несколько поставок нефти европейским покупателям в сентябре.

По данным аналитической компании Kpler, запасы нефти в хранилищах порта Янбу сократились почти с 21 млн баррелей в июле до менее 15 млн баррелей. При нынешних темпах экспорта — около 3,5 млн баррелей в день — этого объема может хватить всего на несколько дней.

Чтобы снизить риски для экспорта, Саудовская Аравия планирует увеличить отгрузку нефти через порты Персидского залива. По сообщениям, Saudi Aramco также рассматривает перевалку нефти с одного судна на другое в Оманском заливе, что позволит избегать Ормузского пролива.

Читайте также: Brent взлетел выше $105 на фоне сокращения добычи ОПЕК

Ормузский пролив остается проблемным участком

Ситуация с безопасностью судоходства в Ормузском проливе остается напряженной. Последняя атака на судно в этом районе произошла всего несколько дней назад, из-за чего интенсивность танкерных перевозок остается на низком уровне.

На этом фоне решение Саудовской Аравии изменить маршруты экспорта несколько успокоило трейдеров. Однако риски для глобальных поставок нефти из региона Персидского залива сохраняются.

Как мы писали, ОАЭ с 1 мая вышли из ОПЕК и ОПЕК+: что будет с ценами на нефть

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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