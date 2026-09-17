Зарплата не поможет: почему украинцам отказывают в кредите и аренде в Германии

У украинца может быть официальная работа, стабильный доход и достаточно денег на счете, но он может получить отказ в кредите, рассрочке или заключении контракта с мобильным оператором. Вопросы могут возникнуть и при аренде жилья, когда собственник просит подтвердить платежеспособность. Причина не всегда заключается в доходе: значение имеет также финансовая история человека в Германии.

Конкретно с ней связана SCHUFA. В Германии ее данные могут использовать не только банки, но и мобильные операторы, магазины, онлайн-сервисы и арендодатели. Поэтому финансовая репутация влияет не только на возможность получить кредит, но и на ряд повседневных решений.

Что такое SCHUFA и где она используется

SCHUFA — немецкая кредитная информационная компания, которая получает от банков и других партнеров данные о договорах и выполнении финансовых обязательств. На их основе рассчитывается SCHUFA-Score — статистическая оценка вероятности того, что человек будет своевременно выполнять свои платежные обязательства.

При этом SCHUFA-Score является только одним из факторов. При рассмотрении кредитной заявки банк также оценивает доход, регулярные расходы, занятость, имеющиеся обязательства, сумму и срок кредита. Поэтому одинаковый показатель SCHUFA не обязательно означает одинаковое решение в разных банках.

С марта 2026 года SCHUFA использует новую модель оценивания. Она базируется на 12 критериях, ее шкала от 100 до 999 баллов, и есть пять классов — от «отличного» до «неудовлетворительного». Потребитель и компания теперь могут видеть один межотраслевой показатель, однако каждая организация и дальше самостоятельно определяет приемлемый для себя уровень риска.

Информацию SCHUFA могут проверять:

банки — при оформлении кредита, кредитной карты или отдельных банковских продуктов;

магазины и онлайн-сервисы — при покупке в рассрочку или с оплатой после получения;

мобильные операторы — перед заключением контракта;

арендодатели — для подтверждения платежеспособности будущего арендатора.

Для аренды жилья обычно используют SCHUFA-BonitätsCheck. Он подтверждает платежеспособность и не раскрывает весь объем персональных данных. При этом бесплатная Datenkopie по статье 15 GDPR содержит подробную информацию, которую SCHUFA хранит о человеке, и предназначена в первую очередь для личной проверки. Поэтому передавать ее арендодателю без надобности не стоит.

В то же время SCHUFA не видит остаток средств на счетах, размера заработной платы или личных сбережений. Эти данные банк анализирует отдельно при рассмотрении заявки, поэтому отсутствие отрицательных записей еще не означает автоматического положительного решения.

Таким образом, SCHUFA — это не «разрешение» на кредит, а один из элементов финансовой репутации человека в Германии. Важно не только иметь записи в системе, но и следить за их точностью и своевременно выполнять финансовые обязательства.

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С чего начинается кредитная история украинца в Германии

Один из первых вопросов, возникающих после переезда в Германию: учитывается ли украинская кредитная история во время обращения в местный банк?

Нет. Украинская кредитная история не переносится в немецкую финансовую систему. Для банков новый клиент по факту начинает формировать свою кредитную репутацию с момента открытия первого счета и использования финансовых продуктов в Германии.

В то же время отсутствие кредитной истории не означает автоматического отказа. Если информации в SCHUFA еще недостаточно, банк оценивает и другие факторы: уровень и стабильность дохода, тип трудового договора, продолжительность трудоустройства, вид на жительство, срок пребывания в Германии и другие документы, подтверждающие финансовую надежность клиента.

Поэтому первые решения банка часто основываются не столько на кредитной истории, сколько на общей оценке финансового положения человека.

Со временем кредитная история формируется постепенно. Своевременная оплата счетов, ответственное пользование банковскими продуктами и выполнение денежных обязательств создают положительную финансовую репутацию, которая в дальнейшем может облегчить получение кредитов и остальных денежных услуг.

«Для банка важно, чтобы клиент постепенно формировал свою финансовую историю именно в Германии. При рассмотрении кредитной заявки в первую очередь оцениваются стабильность дохода, тип трудового договора и способность человека регулярно выполнять свои финансовые обязательства», — объясняет Марта Кашуба, специалист по банковским и инвестиционным продуктам для частных клиентов Berliner Volksbank eG.

Статус временной защиты сам по себе не определяет решение банка по кредитованию. В то же время бессрочный трудовой договор обычно повышает шансы на положительное решение, тогда как срочный контракт или отсутствие стабильного дохода могут усложнить получение крупного кредита.

Значение имеет также сумма и сроки финансирования. По словам Марты Кашубы, срочный трудовой договор не обязательно станет помехой для небольшого кредита на короткий период. Однако при оформлении ипотеки банк гораздо более тщательно оценивает стабильность будущих доходов клиента.

Для долгосрочных кредитов банк может учесть и возраст заемщика. Если часть срока погашения приходится на период после выхода на пенсию, финансовое учреждение оценивает, будет ли будущего дохода достаточно для обслуживания долга.

Что влияет на финансовую репутацию в Германии

Финансовая репутация в Германии зависит от того, как ответственно человек выполняет свои финансовые обязательства. Важнейшим фактором остается своевременная оплата счетов. Просрочка платежей по кредитам, рассрочкам, мобильной связи или другим договорам может негативно повлиять на кредитную историю, особенно, если дело доходит до напоминаний о долге или принудительном взыскании.

Значения имеют как продолжительность использования финансовых продуктов, так и их количество. Давно открытый текущий счет, которым клиент пользуется без нарушений, обычно выглядит более стабильно, чем частое изменение банков или постоянное открытие новых счетов.

Ответственное пользование кредитными продуктами само по себе не ухудшает финансовую репутацию. Но большое количество полноценных заявок на кредит или финансирование за короткий период может быть воспринято как признак повышенного финансового риска.

Важно также следить за правильностью персональных данных. По словам Марты Кашубы, ошибки случаются редко, однако после смены адреса или других данных нужно своевременно уведомить банк. Иначе клиент может не получить счет или официальное сообщение и пропустить срок оплаты.

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Самые распространенные ошибки украинцев

Одной из наиболее распространенных ошибок является подача полноценных кредитных заявок в несколько банков одновременно. По словам Марты Кашубы, в ее банке клиент может сначала получить предварительный расчет и узнать, есть ли у него шансы на финансирование. Такой запрос не считается официальной кредитной заявкой. Другая ситуация — одновременная подача заявок в разные банки, что может негативно сказаться на оценке клиента. Поэтому перед обращением следует уточнить, какой именно тип запроса будет сделан.

Еще одна распространенная ошибка — открывать большое количество счетов, кредитных карт или оформлять рассрочки без реальной потребности. По словам эксперта, иногда клиенты открывают счета в разных банках только для получения акционных бонусов за новых клиентов. Если таких счетов накапливается много, это может вызвать дополнительные вопросы при оценке финансовой репутации.

Отдельно стоит обратить внимание на Dispokredit — разрешенный банком минус на текущем счете. Он может помочь в случае непредвиденных расходов, но по факту это кредит, за пользование которым начисляются проценты.

Серьезные последствия могут иметь и неоплаченные счета. Иногда проблема возникает не из-за нехватки средств, а из-за переезда, смены адреса или невнимательности к почтовой корреспонденции. Именно поэтому после смены места жительства важно своевременно уведомить банк и других поставщиков услуг о новом адресе. Если счета или напоминания остаются без ответа, дело может быть передано в систему взыскания долгов, что отрицательно сказывается на финансовой репутации.

Распространено также мнение, что для формирования хорошей кредитной истории нужно как можно быстрее оформить кредит. На самом деле положительная финансовая репутация формируется в первую очередь ответственным поведением: своевременной оплатой счетов, соблюдением условий договоров и стабильностью финансовых отношений.

Не менее важно регулярно проверять правильность персональных данных. Ошибки в написании имени, фамилии, адреса или информации о договорах могут привести к неточностям в кредитной истории, поэтому их следует своевременно исправлять.

Для многих украинцев необычной является и разница между дебетовыми и разными видами кредитных карт. В Германии распространены карты, по которым израсходованные за месяц деньги впоследствии автоматически списываются с основного счета. Их часто используют для онлайн-покупок или расчетов за границей. Для людей без постоянного дохода существуют также prepaid-карты, которыми можно пользоваться только в пределах предварительно внесенных средств. Перед оформлением карты следует проверить порядок погашения задолженности, комиссии и проценты.

«Клиенты иногда не замечают, что на счете недостаточно средств для запланированного списания. Сам по себе отклоненный платеж еще не означает отрицательной записи, но неоплаченный счет и дальнейшее взыскание уже могут создать проблему», — объясняет Марта Кашуба.

Отдельного внимания требует защита персональных данных. При аренде жилья или заключении договоров не следует без необходимости передавать полные копии документов или финансовой информации. В большинстве случаев для подтверждения платежеспособности достаточно документов, которые прямо требует арендодатель или другая организация.

«Зачастую проблемы возникают не из-за крупных кредитов, а из-за пустяков — неоплаченных счетов, необновленного адреса или невнимательности к своим финансовым обязательствам», — отмечает Марта Кашуба.

Как проверить SCHUFA и исправить ошибку

Многие украинцы узнают о SCHUFA только после отказа в кредите, аренде жилья или оформлении рассрочки. Для открытия обычного банковского счета предварительная проверка обычно не требуется, однако перед кредитом, арендой или другой важной заявкой полезно убедиться, что данные правильные.

Каждый человек имеет право получить бесплатную копию информации о себе в SCHUFA. Для этого используется документ Datenkopie (nach Art. 15 DSGVO), который можно заказать на официальном сайте SCHUFA. Он содержит персональные данные, информацию о договорах и других хранящихся в системе записях.

Важно не путать этот документ с SCHUFA-BonitätsCheck. BonitätsCheck — это платный документ, который обычно предоставляют арендодателям или другим организациям в качестве подтверждения кредитной надежности. При этом Datenkopie же предназначена именно для личной проверки данных. Воспользоваться этим правом особенно полезно перед оформлением кредита, или если человек давно не проверял свои данные.

Если в отчете обнаружена ошибка — неправильное имя, адрес, информация об уже закрытом договоре или другие неточности, их необходимо как можно быстрее обжаловать. Для этого необходимо обратиться в SCHUFA или в организацию, которая передала некорректные данные. Чем быстрее будет исправлена ошибка, тем меньше риск, что она повлияет на решение банка, арендодателя или другой компании.

На практике, по словам Марты Кашубы, ошибки случаются редко. Чаще всего причиной проблем становятся забытые неоплаченные счета или старые договоры, о которых человек уже не помнит.

План действий для украинца на первые 12 месяцев в Германии

Если системно выполнять несколько простых правил, этого достаточно, чтобы создать положительную финансовую репутацию.

Первые месяцы после переезда

После регистрации места жительства откройте один основной банковский счет и используйте его для получения заработной платы и регулярных платежей. Важно своевременно оплачивать мобильную связь, коммунальные услуги, страхование и другие договорные обязательства.

Если меняется адрес проживания, важно своевременно уведомить об этом банк и других поставщиков услуг, чтобы не пропустить счета или официальные сообщения.

После появления стабильного дохода

Не спешите оформлять кредитную карту или брать кредит только для «построения SCHUFA». Сначала оцените, действительно ли они вам нужны. Если вы планируете воспользоваться финансированием, не подавайте много заявок одновременно. Лучше заранее сравнить условия разных предложений и только после этого подавать заявку.

Перед оформлением кредита или арендой жилья

Проверьте свои данные в SCHUFA, убедитесь, что в них нет ошибок, и подготовьте документы, которые могут понадобиться банку или арендодателю: подтверждение дохода, трудовой договор, документы о легальном пребывании и, при необходимости, SCHUFA-BonitätsCheck.

Перед подачей официальной кредитной заявки попросите банк сделать предварительный расчет возможного финансирования.

«Для кредитного решения важны стабильный доход и своевременное исполнение финансовых обязательств. Если основным источником средств являются социальные выплаты, получить кредит, особенно на значительную сумму, как правило, более сложно», — отмечает Марта Кашуба.

По ее наблюдениям, примерно год стабильного дохода и своевременного выполнения обязательств уже дает банку больше информации для оценки клиента. В то же время это не гарантирует определенного SCHUFA-Score или одобрения кредита: решение зависит от суммы финансирования, типа трудового договора, имеющихся расходов и других обстоятельств.

В большинстве случаев именно последовательное финансовое поведение, а не большое количество кредитных продуктов, создает положительную кредитную историю.