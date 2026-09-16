Миллионы украинцев работают в Европе, но не «сгорят» ли эти годы при выходе на пенсию? Украинское законодательство позволяет засчитать зарубежный стаж, однако правила кардинально различаются. Какие документы необходимо срочно собирать трудовым мигрантам и как не потерять свои пенсионные права, об этом на своей странице в Facebook пишет Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.
Пенсия за работу в Германии и Польше: стаж не сгорит, но есть нюанс
Закономерный вопрос: что будет с годами работы за границей, когда придет время выходить на пенсию? «Сгорит» ли зарубежный стаж? Прибавят ли его к украинскому? Будет ли Украина платить пенсию за годы работы в Польше или Германии?
Ответ зависит прежде всего от страны, в которой человек работал, и наличия международного договора с Украиной.
Польша: стаж можно суммировать, но каждая страна платит за свое
Между Украиной и Польшей действует Соглашение о социальном обеспечении от 18 мая 2012 года, ратифицированное Законом Украины
Это Соглашение работает по пропорциональному принципу. Что это означает на практике?
Если человек имеет, например, 20 лет страхового стажа в Украине плюс 10 лет страхового стажа в Польше, польские годы могут быть учтены при определении права на пенсию в Украине, если они подтверждены и не совпадают с периодами украинского стажа.
Но это не означает, что Украина начислит пенсию за все 30 лет. Каждое государство рассчитывает и выплачивает пенсию за страховой стаж, приобретенный на его территории. То есть украинская часть — за украинский стаж, польская — за польский.
Именно поэтому польский стаж может помочь человеку «добрать» необходимую продолжительность страхового стажа для получения права на украинскую пенсию, но сам по себе не превращается в украинскую пенсионную выплату.
Что предусматривает Соглашение?
Статья 12 Соглашения между Украиной и Польшей устанавливает правило суммирования страхового стажа. Если право на пенсию зависит от продолжительности страхового стажа, компетентный орган одной страны учитывает в необходимом объеме страховой стаж, приобретенный в другой стране, при условии, что эти периоды не совпадают.
Таким образом, годы работы в Польше могут иметь решающее значение для человека, которому в Украине не хватает стажа для выхода на пенсию в определенном возрасте.
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Если человек работал в Германии?
Здесь ситуация иная. Между Украиной и Германией в настоящее время нет ратифицированного двустороннего соглашения о социальном обеспечении, которое предусматривало бы взаимный зачет страхового стажа. На это прямо указывают как Пенсионный фонд Украины, так и немецкое пенсионное страхование.
Но это не означает, что годы официальной работы в Германии вообще потеряны. С 23 июня 2024 года, после вступления в силу Закона Украины № 3674-IX, в Законе Украины № 1058-IV появились специальные нормы, касающиеся работы за границей.
В частности, статья 26−1 Закона № 1058-IV предусматривает возможность включения периодов работы в другом государстве в страховой стаж для определения права на пенсию по возрасту, если человеку не хватает необходимого страхового стажа.
Этот механизм детализирован постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2025 года № 562 «Некоторые вопросы исчисления страхового стажа».
И здесь есть очень важный нюанс: немецкий стаж учитывается для получения права на пенсию, но не для увеличения размера украинской пенсии.
По новому механизму периоды работы в государстве, с которым Украина не имеет соответствующего международного договора, могут быть засчитаны для определения права на пенсию по возрасту. Однако такой стаж не увеличивает размер украинской пенсии.
Пенсионный фонд прямо приводит Германию в качестве примера государства, с которым Украина не имеет соответствующего международного договора: немецкий стаж может быть учтен для получения права на украинскую пенсию, но не учитывается при расчете ее размера.
То есть условно:
25 лет в Украине плюс 8 лет официальной работы в Германии — это 33 года для определения права на пенсию, если немецкий стаж надлежащим образом подтвержден.
Однако украинская пенсия при этом будет рассчитываться по правилам Украины, без включения заработка в Германии в украинский страховой заработок.
Как подтвердить работу в Германии?
Постановление № 562 устанавливает специальную процедуру. Человек должен предоставить документы, выданные соответствующими органами другого государства, которые подтверждают, что соответствующие периоды работы засчитываются в страховой стаж согласно законодательству этой страны. Это могут быть справки, выписки и другие подтверждающие документы.
Если таких документов недостаточно, территориальный орган Пенсионного фонда может обращаться через Министерство иностранных дел для получения необходимой информации. После подтверждения периоды работы засчитываются в календарном исчислении для определения права на пенсию по возрасту.
Таким образом, правило простое: недостаточно сказать «я работал в Германии» — необходимо иметь документальное подтверждение того, что этот период засчитан в немецкий страховой стаж.
А получит ли человек еще и немецкую пенсию?
Это уже отдельный вопрос. Если человек официально работал в Германии и уплачивал взносы в немецкую систему пенсионного страхования, его право на немецкую пенсию определяется законодательством Германии.
То есть украинская пенсия и потенциальная немецкая пенсия — не одно и то же.
Немецкое пенсионное страхование прямо указывает, что Украина в настоящее время не является договорным государством в части соответствующего применения немецкого законодательства о социальном обеспечении.
Поэтому вопрос о немецких пенсионных выплатах необходимо решать непосредственно с Deutsche Rentenversicherung в соответствии с требованиями немецкого законодательства.
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Сколько стажа нужно украинцу в 2026 году?
Согласно статье 26 Закона Украины № 1058-IV, в 2026 году для выхода на пенсию по возрасту необходимо:
- в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;
- в 63 года — не менее 23 лет;
- в 65 лет — не менее 15 лет.
Важно: необходимая продолжительность стажа определяется на дату достижения соответствующего возраста. И именно здесь зарубежный стаж может стать буквально решающим.
Например, человек в 2026 году достиг 60-летнего возраста. В Украине у него есть 27 лет страхового стажа. Еще 6 лет он официально работал в Германии. При условии документального подтверждения немецкого стажа эти 6 лет могут быть учтены при определении права на украинскую пенсию: 27 + 6 = 33 года.
Таким образом, зарубежный стаж может позволить человеку выполнить требование по продолжительности страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет.
Что стоит сделать тем, кто работал за границей?
Не стоит ждать 60 лет, чтобы выяснить, «видит» ли Пенсионный фонд ваш зарубежный стаж.
Необходимо сохранить:
- документы об официальном трудоустройстве;
- справки о периодах работы;
- документы об уплате страховых взносов;
- сведения о регистрации в иностранной пенсионной системе;
- для Польши — в частности, данные, необходимые для идентификации в польской системе, например PESEL;
- другие документы, подтверждающие включение периодов работы в зарубежный страховой стаж.
Официальная работа за границей — это не обязательно «потерянный стаж».
Сегодня украинское законодательство позволяет учитывать периоды работы за рубежом, однако механизм зависит от конкретной страны.
Для Польши действует международное соглашение, предусматривающее координацию пенсионных прав. Для Германии действует другой механизм — подтверждение зарубежного стажа для определения права на украинскую пенсию.
Поэтому перед выходом на пенсию украинцу, который годами работал в Европе, стоит задать не вопрос «пропал ли мой стаж?», а гораздо более практичный: «Чем я могу подтвердить этот стаж и на использование какой именно пенсионной системы он дает мне право?»
Именно документы об официальной работе и уплате страховых взносов могут стать ключом к реализации пенсионных прав, приобретенных за границей.
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