Пенсия за работу в Германии и Польше: стаж не сгорит, но есть нюанс

Миллионы украинцев работают в Европе, но не «сгорят» ли эти годы при выходе на пенсию? Украинское законодательство позволяет засчитать зарубежный стаж, однако правила кардинально различаются. Какие документы необходимо срочно собирать трудовым мигрантам и как не потерять свои пенсионные права, об этом на своей странице в Facebook пишет Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Закономерный вопрос: что будет с годами работы за границей, когда придет время выходить на пенсию? «Сгорит» ли зарубежный стаж? Прибавят ли его к украинскому? Будет ли Украина платить пенсию за годы работы в Польше или Германии?

Ответ зависит прежде всего от страны, в которой человек работал, и наличия международного договора с Украиной.

Польша: стаж можно суммировать, но каждая страна платит за свое

Между Украиной и Польшей действует Соглашение о социальном обеспечении от 18 мая 2012 года, ратифицированное Законом Украины от 05.09.2013 № 458-VII. Оно вступило в силу 1 января 2014 года.

Это Соглашение работает по пропорциональному принципу. Что это означает на практике?

Если человек имеет, например, 20 лет страхового стажа в Украине плюс 10 лет страхового стажа в Польше, польские годы могут быть учтены при определении права на пенсию в Украине, если они подтверждены и не совпадают с периодами украинского стажа.

Но это не означает, что Украина начислит пенсию за все 30 лет. Каждое государство рассчитывает и выплачивает пенсию за страховой стаж, приобретенный на его территории. То есть украинская часть — за украинский стаж, польская — за польский.

Именно поэтому польский стаж может помочь человеку «добрать» необходимую продолжительность страхового стажа для получения права на украинскую пенсию, но сам по себе не превращается в украинскую пенсионную выплату.

Что предусматривает Соглашение?

Статья 12 Соглашения между Украиной и Польшей устанавливает правило суммирования страхового стажа. Если право на пенсию зависит от продолжительности страхового стажа, компетентный орган одной страны учитывает в необходимом объеме страховой стаж, приобретенный в другой стране, при условии, что эти периоды не совпадают.

Таким образом, годы работы в Польше могут иметь решающее значение для человека, которому в Украине не хватает стажа для выхода на пенсию в определенном возрасте.