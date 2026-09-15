Volvo увеличила запас хода гибридов: XC60 будет проезжать до 200 км на электричестве

Как сообщает Reuters, Volvo Cars представила обновленные гибридные версии кроссоверов XC60 и XC90 для европейского и американского рынков. Главное изменение — существенно больший запас хода на электротяге.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новый XC60 может проехать до 200 км на одном заряде, а XC90 — до 160 км. Это более чем в 2,5 раза превышает показатели предыдущих гибридных версий.

Увеличить дальность поездки на электричестве Volvo удалось благодаря батарее большей емкости и более мощному электродвигателю.

Зачем Volvo это сделало

Увеличение электрического запаса хода позволяет водителям совершать большую часть ежедневных поездок без запуска бензинового двигателя. То есть гибрид по поведению приближается к электромобилю во время коротких и средних поездок, но при этом сохраняет ДВС для длительных маршрутов.

Читайте также: Маск анонсировал показ нового Tesla Roadster 1 октября

Для Volvo это также часть перехода к полностью электрическому модельному ряду. Компания прямо называет гибриды с большим запасом хода одним из ключевых элементов этой стратегии.

При этом XC60 и XC90 остаются доступными с мягкой гибридной силовой установкой.