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15 сентября 2026, 12:27 Читати українською

Volvo увеличила запас хода гибридов: XC60 будет проезжать до 200 км на электричестве

Как сообщает Reuters, Volvo Cars представила обновленные гибридные версии кроссоверов XC60 и XC90 для европейского и американского рынков. Главное изменение — существенно больший запас хода на электротяге.

Как сообщает Reuters, Volvo Cars представила обновленные гибридные версии кроссоверов XC60 и XC90 для европейского и американского рынков.

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Новый XC60 может проехать до 200 км на одном заряде, а XC90 — до 160 км. Это более чем в 2,5 раза превышает показатели предыдущих гибридных версий.

Увеличить дальность поездки на электричестве Volvo удалось благодаря батарее большей емкости и более мощному электродвигателю.

Зачем Volvo это сделало

Увеличение электрического запаса хода позволяет водителям совершать большую часть ежедневных поездок без запуска бензинового двигателя. То есть гибрид по поведению приближается к электромобилю во время коротких и средних поездок, но при этом сохраняет ДВС для длительных маршрутов.

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Для Volvo это также часть перехода к полностью электрическому модельному ряду. Компания прямо называет гибриды с большим запасом хода одним из ключевых элементов этой стратегии.

При этом XC60 и XC90 остаются доступными с мягкой гибридной силовой установкой.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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