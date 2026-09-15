С 20 сентября 2026 года автобусы, следующие из Украины в Польшу, больше не будут пропускать через пункт пропуска «Шегини — Медика». Об этом сообщило Западное региональное управление ГНСУ. Причина — ремонтные работы на польской стороне.
Автобусы не будут больше ездить через «Шегини — Медика»: что изменится с 20 сентября
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По информации польской стороны, новая схема движения будет действовать ориентировочно до ноября 2027 года.
На период ремонта автобусы будут перенаправляться через три других пункта пропуска:
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«Краковец — Корчёва»;
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«Смольница — Кросценко»;
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«Нижанковичи — Мальховице».
Ограничение только для автобусов
Ограничения касаются именно автобусного движения. Другие категории транспорта через «Шегини — Медика» продолжат пересекать границу по действующей схеме. Перевозчикам рекомендуют учесть изменения при планировании маршрутов с 20 сентября.
Источник: Минфин
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