Автобусы не будут больше ездить через «Шегини — Медика»: что изменится с 20 сентября

С 20 сентября 2026 года автобусы, следующие из Украины в Польшу, больше не будут пропускать через пункт пропуска «Шегини — Медика». Об этом сообщило Западное региональное управление ГНСУ. Причина — ремонтные работы на польской стороне.

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По информации польской стороны, новая схема движения будет действовать ориентировочно до ноября 2027 года.

На период ремонта автобусы будут перенаправляться через три других пункта пропуска:

«Краковец — Корчёва»;

«Смольница — Кросценко»;

«Нижанковичи — Мальховице».



Ограничение только для автобусов



Ограничения касаются именно автобусного движения. Другие категории транспорта через «Шегини — Медика» продолжат пересекать границу по действующей схеме. Перевозчикам рекомендуют учесть изменения при планировании маршрутов с 20 сентября.