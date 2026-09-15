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15 сентября 2026, 11:37 Читати українською

Почему новое жилье продолжает дорожать, несмотря на рост объемов строительства

Несмотря на резкое восстановление в 2025 году и рост показателей во втором квартале 2026-го, рынок нового жилищного строительства Украины остается значительно ниже довоенного уровня. Общая площадь нового жилищного строительства в 2025 году составила 5,8 млн кв. м, увеличившись сразу на 49,4% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает информационно-аналитический центр Experts Club на основании данных Госстата.

Несмотря на резкое восстановление в 2025 году и рост показателей во втором квартале 2026-го, рынок нового жилищного строительства Украины остается значительно ниже довоенного уровня.

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Как изменился показатель

Однако по отношению к 2021 году, когда показатель достигал 12,7 млн кв. м, объем оставался ниже примерно на 54%, то есть более чем вдвое.

В 2022 году площадь нового строительства составила 6,6 млн. кв. м, в 2023 году — 4,2 млн кв. м, в 2024-м — 3,9 млн кв. м.

Таким образом, минимальный показатель за рассматриваемый период был зафиксирован в 2024 году, после чего в 2025 году рынок начал заметно восстанавливаться.

Во втором квартале 2026 года этот процесс продолжился: площадь жилых домов, заявленных к началу строительства, выросла на 6,1% год к году — до 1,65 млн кв. м.

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При этом устойчивость восстановления пока остается неоднозначной. За все первое полугодие площадь нового многоквартирного строительства была на 2,3% ниже прошлогодней, а количество заявленных квартир сократилось на 6%.

Одновременно стоимость строительства продолжает быстро расти. В июле 2026 года строительные цены были на 23,7% выше уровня июля прошлого года.

Цены на жилье также растут: во втором квартале 2026 года они увеличились на 19,6% год к году и на 3,8% по сравнению с первым кварталом.

Таким образом, украинский рынок одновременно сталкивается с возобновлением строительной активности, высокой инфляцией строительных затрат и существенным отставанием от объемов предложения, характерных для периода до полномасштабной войны.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что строительная отрасль Украины продемонстрировала резкое ухудшение показателей в июле 2026 года. Как сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, объемы строительства сократились на 17,5% по сравнению с июнем и на 25,9% в годовом измерении.

За месяц больше всего снизились объемы работ в сегментах, связанных с коммерческой недвижимостью и инфраструктурой.

По сравнению с июнем:

  • жилищное строительство сократилось на 4%;
  • коммерческая недвижимость — на 19,1%;
  • инженерные сооружения — на 19,9%.

В годовом исчислении ситуация несколько лучше только в жилом сегменте. В июле 2026 г. он показал рост на 0,5% по сравнению с июлем прошлого года.

В то же время, коммерческое строительство сократилось на 15,9%, а объемы работ в инженерном строительстве упали сразу на 36%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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