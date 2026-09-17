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17 сентября 2026, 10:41 Читати українською

Увеличится ли приток валюты в Украину: НБУ расширил возможности платежных компаний

Национальный банк Украины расширил перечень операций, которые небанковские поставщики платежных услуг смогут проводить через гривневые платежные счета своих клиентов. Речь идет, в частности, об оплате покупок за границей, получении международных переводов и зачислении средств от иностранных клиентов украинского бизнеса.

Национальный банк Украины расширил перечень операций, которые небанковские поставщики платежных услуг смогут проводить через гривневые платежные счета своих клиентов.

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Решение должно приблизить условия работы небанковских платежных сервисов к правилам, по которым работают банки, а также расширить возможности их клиентов.

Каких учреждений касаются новых правил

Изменения распространяются на небанковских поставщиков платежных услуг — компании, имеющие право предоставлять платежные сервисы без статуса банка.

К этой категории могут относиться платежные учреждения, учреждения электронных денег и другие лицензированные участники платежного рынка. Они могут открывать клиентам платежные счета, выпускать платежные карты и обеспечивать переводы денежных средств.

В то же время, решение НБУ не означает, что все финансовые компании автоматически получат доступ к валютным операциям. Для этого они должны соответствующие разрешения и работать в рамках требований валютного законодательства.

Что разрешил Национальный банк

Оплата покупок за границей

Физические лица — резиденты и нерезиденты — смогут оплачивать товары, работы и услуги за пределами Украины с помощью личных платежных карт, выпущенных к гривневым счетам в небанковских платежных учреждениях.

Для таких операций установлен предел — 200 000 грн в эквиваленте на календарный месяц.

Таким образом, клиенты небанковских платежных сервисов получат больше возможностей для расчетов за границей. Ранее подобные операции были в большей степени доступны клиентам банков.

Получение переводов из-за границы

Небанковские платежные учреждения также смогут зачислять гривну на счета физических лиц по переводам, инициированным за пределами Украины в иностранной валюте.

Перед зачислением средства будут конвертироваться в гривну в соответствии с требованиями валютного законодательства.

Речь идет о переводах:

  • через международные карточные платежные системы;

  • непосредственно со счетов, открытых за границей;

  • в частности, посредством банковских переводов, например через SWIFT.

На практике это означает, что украинцы и иностранцы могут получать международные частные переводы не только через банки, но и через небанковские платежные сервисы.

Оплата украинских товаров и услуг иностранцами

Отдельный блок изменений касается украинских предпринимателей и компаний, принимающих оплату товаров или услуг через небанковских платежных предоставлятелей.

На гривневые счета таких хозяйствующих субъектов позволят зачислять средства за товары, работы и услуги, приобретенные иностранцами в Украине.

Оплата может поступать:

  • от иностранцев, которые рассчитываются карточками или переводами в пределах Украины;

  • от иностранцев и украинцев, которые платят из-за границы картами, привязанными к иностранным счетам.

Это может быть важно для компаний, работающих с туристами, иностранными клиентами, онлайн-покупателями и другими потребителями, оплачивающими украинские товары и услуги из-за пределов страны.


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Увеличит ли это приток валюты в Украину

Решение НБУ создает дополнительные возможности для поступления средств из-за границы, но само по себе не гарантирует увеличение валютного притока.

Наиболее очевидный эффект может возникнуть в двух направлениях.

Во-первых, украинские предприятия получат больше возможностей принимать платежи от иностранных клиентов через небанковские платежные сервисы. Если благодаря этому будут расти продажи товаров и услуг иностранцам, то в Украину может поступать больше иностранной валюты.

Во-вторых, украинцы смогут получать международные частные переводы через более широкий круг платежных учреждений. Это может упростить движение средств из-за границы, однако не обязательно увеличит общий объем переводов: часть денег может просто перейти из банковских каналов в небанковские.

Важно, что после конвертации иностранной валюты средства будут засчитываться на гривневые счета. Поэтому речь идет не только о физическом притоке валюты, но и о расширении возможностей для ее обмена и зачисления в Украине.

Какие документы изменил НБУ

Для введения новых правил Национальный банк внес изменения в несколько нормативных актов.

В частности, обновлено:

  • постановление НБУ № 18 о работе банковской системы в условиях военного положения;

  • Положение о совершении сделок с валютными ценностями;

  • Положением о порядке выдачи лицензий на осуществление валютных операций.

Соответствующие изменения утверждены постановлениями Правления НБУ от 15 сентября 2026 года.

В целом решение направлено на расширение конкуренции на платежном рынке и создание для клиентов небанковских учреждений условий, более приближенных к имеющимся клиентам банков.


Как мы сообщали, в августе инфляция ускорилась до 8,1% в годовом исчислении с 7,7% в июле и 7,2% в июне и несколько превысила прогноз Нацбанка. Интенсификация российских ударов по энергетической инфраструктуре создает дополнительное давление на поставки товаров, расширяет дефицит валюты и повышает инфляционные ожидания населения и бизнеса, а вызванные атаками перебои в цепях снабжения являются дополнительным проинфляционным фактором.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
17 сентября 2026, 13:59
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Бла-бла-бла і жодного аргументу на користь збільшення надходжень, Як зробити новину з нічого.
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