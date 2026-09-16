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16 сентября 2026, 17:45 Читати українською

Госбюджет-2027: какой курс доллара заложило правительство

В госбюджет Украины на следующий 2027 год Кабинет министров заложил средний курс доллара на уровне 47,1 гривны. В то же время, до конца года доллар, согласно бюджетным показателям, будет стоить 48,3 гривны. Об этом написал в телеграмм-канале народный депутат Ярослав Железняк.

В госбюджет Украины на следующий 2027 год Кабинет министров заложил средний курс доллара на уровне 47,1 гривны.

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«Да, напомню, что это ничего по факту не означает, и никогда правительство не угадывало с этим. Но чисто расчетно курс в бюджете на следующий год такой», — комментирует Железняк.

Что закладывает бизнес в бюджеты на 2027 год

Как писал «Минфин», 98% компаний закладывают в свои бизнес-планы на 2027 год сценарий продолжения войны, а средний курс гривны по отношению к доллару США составляет 49 грн за доллар. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Прогнозы бизнеса 2027», проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди членских компаний.

Война остается ключевым фактором, определяющим бизнес-планирование в 2027 году. 98% респондентов учитывают в своих бизнес планах сценарий продолжения войны.

В этих условиях компании также формируют бюджеты с учетом валютных рисков. Средний курс 49 грн за доллар — такой показатель бизнес закладывает в финансовое планирование на 2027 год.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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