Верховная Рада не поддержала законопроекты, которые предусматривали ужесточение ответственности за превышение скорости и другие опасные нарушения правил дорожного движения. Об этом пишет в телеграмм-канале. народный депутат Ярослав Железняк.
Штрафы до 17 тысяч грн за скорость не прошли: Рада провалила законопроекты
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Основной законопроект № 15348 предлагал ввести отдельную статью КУоАП о превышении скорости и установить градацию штрафов в зависимости от того, насколько водитель превысил разрешенную скорость.
Какие штрафы предлагали
Предусматривалась следующая система:
- превышение более чем на 20 км/ч — 680 грн;
- более чем на 40 км/ч — 2040 грн;
- более чем на 60 км/ч — 2720 грн;
- более чем на 80 км/ч — 3400 грн;
- для систематических нарушителей, пять и более раз в течение года привлекавшихся за превышение более чем на 60 или 80 км/ч, — 17 000 грн.
Что предлагал альтернативный законопроект
Альтернативный № 15348−1 был шире.
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Он предусматривал ответственность уже за превышение скорости более чем на 10 км/ч, то есть фактически предлагал упразднить действующий «порог безнаказанности» в 20 км/ч.
Также документ предусматривал усиление ответственности за повторные нарушения правил проезда пешеходных переходов и перекрестков, обгона, встречного разъезда, проезд на запрещающий сигнал светофора и непредоставление пешеходов.
Отдельно предлагалось усилить ответственность за управление без права на это и ДТП с погибшими или тяжело травмированными.
За альтернативный законопроект проголосовали 198 депутатов, чего недостаточно для принятия. Документ был снят с рассмотрения.
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