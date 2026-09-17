Штрафы до 17 тысяч грн за скорость не прошли: Рада провалила законопроекты

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основной законопроект № 15348 предлагал ввести отдельную статью КУоАП о превышении скорости и установить градацию штрафов в зависимости от того, насколько водитель превысил разрешенную скорость.

Предусматривалась следующая система:

Альтернативный № 15348−1 был шире.

Читайте также: Любителям скорости готовят повышение штрафов: сколько придется платить

Он предусматривал ответственность уже за превышение скорости более чем на 10 км/ч, то есть фактически предлагал упразднить действующий «порог безнаказанности» в 20 км/ч.

Также документ предусматривал усиление ответственности за повторные нарушения правил проезда пешеходных переходов и перекрестков, обгона, встречного разъезда, проезд на запрещающий сигнал светофора и непредоставление пешеходов.

Отдельно предлагалось усилить ответственность за управление без права на это и ДТП с погибшими или тяжело травмированными.

За альтернативный законопроект проголосовали 198 депутатов, чего недостаточно для принятия. Документ был снят с рассмотрения.