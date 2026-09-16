После закрытия межбанка в среду, 16 сентября, курс доллара прибавил 1 копейку в покупке и потерял 1 копейку в продаже, евро упал на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.
Курс валют на межбанке: доллар стабилен, евро пошло вниз
Валютный рынок
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Открытие 16 сентября
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Закрытие 16 сентября
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Изменения
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44,61/44,64
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44,60/44,63
|
1 /1
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51,52/51,53
|
51,45/51,47
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7/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,17−44,66 грн. Евро покупают за 51,04 грн, а продают за 51,68 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,85−44,93, евро — 51,83−52,00 грн.
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Источник: Минфин
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