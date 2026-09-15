Waymo выходит на рынок Японии: в Токио запустят до 100 беспилотных такси

Компания Waymo, принадлежащая Alphabet, планирует запустить в Токио полностью автономный сервис робота в 2027 году, сообщает Investing.com. Партнерами проекта стали японский оператор такси Nihon Kotsu и мобильная платформа GO.

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Пассажиры смогут заказывать обычные и беспилотные автомобили через GO, а также через платформу Waymo. В то же время, запуск зависит от получения необходимых разрешений и завершения проверок безопасности.

Waymo и японские партнеры тестируют автономные автомобили на улицах Токио с 2025 года. На первом этапе сервис будет работать с небольшим автопарком, который планируется расширить до 100 машин в ключевых районах города.

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Расширение международной экспансии



В настоящее время Waymo совершает более 500 тысяч автономных поездок в неделю, а ее технология уже работает в 15 городах. Выход в Токио станет следующим этапом международной экспансии компании.

Япония, в свою очередь, активно развивает автономный транспорт из-за старения населения и ожидаемого дефицита водителей.