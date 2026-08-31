В Евросоюзе разработают закон против Airbnb

Еврокомиссия разрабатывает законопроект, который должен помочь странам ЕС бороться с последствиями массового роста краткосрочной аренды жилья. Об этом сообщает Financial Times.

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Новые нормы планируют включить в Закон о доступном жилье (Affordable Housing Act), который сейчас разрабатывают. Еврокомиссия намерена представить его до конца 2026 года.

Документ должен определить критерии, при которых города и регионы смогут ограничивать краткосрочную аренду через платформы типа Airbnb в районах, где она создает реальное давление на рынок жилья.

Не запрет, а инструмент для городов

По данным FT, речь идет не о сплошном запрете Airbnb по всему ЕС и не о единых правилах для каждого направления. Брюссель намерен создать правовую рамку, которая позволит местным властям вводить системы лицензирования, ограничения количества ночей аренды, квоты или моратории. Но это может действовать при условии, что подобные меры оправданы и пропорциональны местным условиям.

Согласно данным Объединенного исследовательского центра (JRC), в ЕС краткосрочная аренда жилья охватывает всего 1,2% всего жилищного фонда. Но в популярных туристических локациях ситуация иная: в итальянском Сорренто, хорватском Дубровнике и испанской Фуэртевентуре этот показатель составляет около 20%.

Власти туристических городов утверждают, что туристы вытесняют коренное население и провоцируют резкий рост цен на жилье. По данным Eurostat, приводимым FT, цены на жилье в Европе выросли почти на две трети в период 2015—2025 годов, а арендная плата — более чем на пятую часть.

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Некоторые города уже пытаются самостоятельно сдерживать этот рынок. Париж ограничивает туристическую аренду, а Барселона планирует полностью отменить лицензии на туристические квартиры до 2028 года. Впрочем, местные власти регулярно сталкиваются с судебными исками со стороны владельцев недвижимости и представителей туристической отрасли.

Инициатива Еврокомиссии развивает уже действующее регулирование: с 20 мая 2026 года в ЕС действует отдельный регламент о сборе и обмене данными о краткосрочной аренде жилья, который обязывает регистрировать объекты недвижимости и передавать соответствующую информацию органам власти.

Новый закон, вероятно, позволит городам использовать эти данные для введения более жестких ограничений именно там, где жилье особенно дорого или дефицитно.

Напомним

Как сообщал Минфин, Евростат обнародовал данные о средней арендной плате в 40 европейских городах. Разница между самыми дорогими и дешевыми столицами — семикратная. Абсолютный лидер — Женева: здесь нужно заплатить €3 350 в месяц за двухкомнатную квартиру. Среди столиц первенство держит Лондон. Это единственный город, где аренда превышает €3000 (€3050).

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