Airbnb под контролем: Польша готовит новые ограничения для владельцев квартир

В Польше готовятся новые правила для рынка посуточной аренды жилья: жильцы многоквартирных домов через жилые объединения и кооперативы смогут запрещать использование квартир для краткосрочного размещения туристов. Об этом пишет «Судебно-юридическая» газета.

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Что изменится

Кроме того, местные власти получат возможность создавать отдельные районы, где такая аренда будет запрещена. В то же время, для владельцев и операторов жилья планируют ввести единый реестр, новые требования и штрафы до 50 тысяч злотых.

Польское правительство 2 сентября одобрило поправки к законопроекту о регулировании краткосрочной аренды. Они, в частности, возвращают жилищным объединениям и кооперативам право решать, разрешать ли посуточную аренду квартир в домах, которыми они управляют.

Речь идет об изменениях в польский закон от 29 августа 1997 года о гостиничных услугах, а также услугах руководителей туристических групп и туристических гидов.

Жители дома смогут запретить краткосрочную аренду

Согласно поправке, жилищные объединения и кооперативы смогут принимать решение о запрещении краткосрочной аренды в своих домах. Для этого соответствующие органы объединения или кооператива должны будут принимать отдельное решение.

Фактически возвращается норма, предусмотренная начальной версией законопроекта, однако в июле ее изъяли при внесении предыдущих изменений.

Это решение вызвало споры, поскольку предыдущая редакция не давала органам местного самоуправления возможности создавать так называемые «зоны, свободные от Airbnb», а самим жителям влиять на появление рядом с их квартирами объектов, фактически работающих как минигостиницы.

Города смогут создавать зоны без посуточной аренды

Дополнительные возможности должны получить и органы местного самоуправления. Городские и муниципальные советы смогут своими решениями определять территории, где краткосрочная аренда жилья будет запрещена.

Такие решения можно будет применять там, где краткосрочная аренда создает проблемы для жильцов, в частности, грозит общественному порядку, безопасности или базовому комфорту жизни.

Основная часть закона должна полностью заработать в 2028 году, чтобы у участников рынка было время подготовиться. В то же время, отдельные положения, связанные с нарушениями общественного порядка, планируют ввести ранее.

Жилищные объединения и кооперативы также смогут обращаться с требованием исключить из реестра так называемые другие объекты, где предоставляются гостиничные услуги.

Что в Польше сочтут краткосрочной арендой

Законопроект, уже находящийся в польском Сейме под номером 2865, уточняет само понятие гостиничной услуги.

Такой предлагают считать краткосрочное проживание продолжительностью не более 30 дней. В законодательстве это понятие практически приравнивают к краткосрочной аренде.

Такие изменения должны помочь бороться с теневым сектором рынка туристического жилья и реализовать требования законодательства Европейского Союза.

Новые правила позволят регистрировать все объекты краткосрочной аренды, независимо от того, кто именно их использует для предоставления таких услуг.

В Польше создадут единый реестр туристического жилья

Еще одно важное изменение — создание Центрального туристического реестра объектов размещения. В нем планируют собрать информацию об объектах, используемых для предоставления гостиничных услуг, но не относящихся к традиционным гостиницам.

Предприниматели, планирующие предоставлять в таких помещениях услуги размещения, а также фермеры, предлагающие проживание в своих хозяйствах, должны будут уведомлять об объекте соответствующий орган местной власти.

Также необходимо будет подать правила нахождения в объекте и заявить под угрозой уголовной ответственности, что помещение отвечает установленным требованиям.

Законопроект предусматривает, что каждый объект, где предоставляются гостиничные услуги, должен иметь правила внутреннего распорядка, а также выполнять требования по обеспечению безопасности несовершеннолетних.

За нарушение предусматривают штрафы до 50 тысяч злотых

За несоблюдение новых правил в Польше планируется ввести административные штрафы в размере до 50 тысяч злотых.

Наказание, в частности, может применяться при использовании названий или обозначений, способных ввести клиента в заблуждение по типу или категории объекта.

Штрафы также предусмотрены за работу без необходимого решения о присвоении объекту соответствующего вида и категории, без внесения в установленный реестр или после приостановки такой записи.

В случае повторных нарушений требований охраны труда и безопасности объект смогут исключить из реестра.