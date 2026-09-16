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16 сентября 2026, 12:37 Читати українською

Пенсии повысят с 1 марта 2027 года: кого охватит индексация

В 2027 году ежегодная индексация пенсий должна состояться с 1 марта и охватить около 10 млн пенсионеров. Средства на это предусмотрены в проекте Государственного бюджета на 2027 год. Об этом в телеграмм-канале пишет народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

В 2027 году ежегодная индексация пенсий должна состояться с 1 марта и охватить около 10 млн пенсионеров.

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На сколько вырастут пенсии

Конкретный размер повышения пока не определен. В бюджетных документах пока нет ни коэффициента индексации, ни конкретных сумм доплат.

Коэффициент станет известен позже, после того как Кабинет Министров утвердит его с учетом:

  • уровня инфляции;
  • рост средней зарплаты, с которой уплачен единый социальный взнос.

Именно от этих показателей будет зависеть фактический размер повышения пенсий.

Отменяет ли бюджет индексацию пенсий

Нет. Предусмотренное проектом бюджета обнуление индексации доходов с января 2027 года не отменяет мартовскую индексацию пенсий.

Это два разных механизма. Индексация пенсий производится по отдельным правилам и должна состояться с 1 марта.

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Что это значит

Около 10 млн пенсионеров могут рассчитывать на повышение выплат весной 2027 года, однако точный размер доплаты станет известен только после утверждения правительством коэффициента индексации.

Поэтому на этом этапе можно говорить лишь о самом факте запланированной индексации, но не о конкретном проценте или сумме повышения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
Pasha1233
Pasha1233
16 сентября 2026, 13:30
#
Тут не знаєш, ща завтра буде. ОП, депутатам і прокурорам не так підвищують, а на мільярди.
+
+30
BigBend
BigBend
16 сентября 2026, 14:12
#
На зарплати військовослужбовців не вистачає, зате пенсії підвищуватимуть.
+
+8
Romanenkas17
Romanenkas17
16 сентября 2026, 15:21
#
Пенсіонери електорат, який підтримує владу, вони для них важливіші))
+
+8
TAN72
TAN72
16 сентября 2026, 15:04
#
Если заговорили о пенсии, ждём поднятия цен и тарифов 😔
+
0
CWC CNC
CWC CNC
16 сентября 2026, 18:25
#
Корчат умных из себя. Ясен пень что пенсии подкрутят потому что минималка вырастет с 8ми с чем-то до 9ти с чем-то и это потому что инфляция конская и производства не запускают потому что ЕС не разрешает ибо кредиты для ЕС выгоднее давать. Когда был янык у пенсионера одного знакомого пенсия получалась 180$, а сейчас 114$, а это называется грабанули! Нац.ширму натянули и грабят вот и все дела. Но за всё рано или поздно плата придёт. И пусть они пенсионеров поставили в позу и играют, идёт время расплаты за коррупцию и грабёж — Бог так просто это не оставит…
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