Пенсии повысят с 1 марта 2027 года: кого охватит индексация

В 2027 году ежегодная индексация пенсий должна состояться с 1 марта и охватить около 10 млн пенсионеров. Средства на это предусмотрены в проекте Государственного бюджета на 2027 год. Об этом в телеграмм-канале пишет народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

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На сколько вырастут пенсии

Конкретный размер повышения пока не определен. В бюджетных документах пока нет ни коэффициента индексации, ни конкретных сумм доплат.

Коэффициент станет известен позже, после того как Кабинет Министров утвердит его с учетом:

уровня инфляции;

рост средней зарплаты, с которой уплачен единый социальный взнос.

Именно от этих показателей будет зависеть фактический размер повышения пенсий.

Отменяет ли бюджет индексацию пенсий

Нет. Предусмотренное проектом бюджета обнуление индексации доходов с января 2027 года не отменяет мартовскую индексацию пенсий.

Это два разных механизма. Индексация пенсий производится по отдельным правилам и должна состояться с 1 марта.

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Что это значит

Около 10 млн пенсионеров могут рассчитывать на повышение выплат весной 2027 года, однако точный размер доплаты станет известен только после утверждения правительством коэффициента индексации.

Поэтому на этом этапе можно говорить лишь о самом факте запланированной индексации, но не о конкретном проценте или сумме повышения.