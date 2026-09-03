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3 сентября 2026, 19:41 Читати українською

Дефицит газа в Европе может снова поднять цены на энергию

Европа входит в отопительный сезон с недостаточными запасами природного газа. Это создает риск нового скачка цен: странам придется активнее закупать СПГ на мировом рынке именно в период, когда за поставки конкурирует Азия.

Европа входит в отопительный сезон с недостаточными запасами природного газа.

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По данным Bloomberg, чтобы довести запасы хотя бы до 75%, европейским странам необходимо дополнительно закупить более 100 ТВтч газа. Стоимость такого объема оценивается примерно в €7 млрд.

Почему Европе может не хватить газа

После энергетического кризиса 2022 года страны ЕС договорились заранее заполнять хранилища перед зимой. Однако этим летом темпы закачки были ниже, в частности из-за высоких цен и перебоев на мировом рынке СПГ.

Дополнительным риском остается война США и Ирана. Из-за перебоев в районе Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок СПГ, европейские покупатели могут столкнуться с более жесткой конкуренцией за альтернативные грузы.

Наиболее уязвимы страны с недостаточными запасами. К примеру, в конце августа немецкие хранилища были заполнены лишь примерно на 51,6%. Берлин уже ускорил закачку, но достижение зимней цели остается сложной задачей.

Газ может подорожать, а вместе с ним — электроэнергия

Непосредственно физического дефицита газа Европа, вероятнее всего, сможет избежать. Проблема в другом: из-за нехватки запасов придется покупать топливо дороже.

В холодную зиму спрос резко растет. Если одновременно сократятся поставки СПГ или усилится конкуренция Азии, европейским трейдерам придется повышать цены, чтобы привлекать дополнительные грузы.

Аналитик Kpler Го Катаяма допускает, что зимой цена газа в Европе может превысить 100 евро за МВт·час.

Рост стоимости газа быстро сказывается на экономике. Газ используется не только для отопления, но и производства электроэнергии и работы промышленных предприятий. Поэтому дороже топливо будет означать более высокие затраты для бизнеса и риск подорожания электроэнергии для потребителей.

Новый риск для инфляции

Дорогой газ может оказаться проблемой и для центральных банков.

Рост энергоносителей увеличивает себестоимость производства, транспортировки и услуг. Часть этих расходов компании переводят на конечного потребителя.

По оценке Oxford Economics, в неблагоприятном сценарии инфляция в Европе может превысить 6%. Это существенно выше нынешнего уровня и может заставить центральные банки дольше удерживать высокие процентные ставки.

То есть дефицит газа способен создать двойной удар: домохозяйства и предприятия будут платить больше за энергию, а дорогие кредиты будут одновременно сдерживать экономическую активность.

Кто может пострадать больше всего

Европа стала значительно менее зависимой от российского газа после 2022 года, но сильнее зависит от глобального рынка СПГ. Основным поставщиком сжиженного газа для ЕС стали США, а также важными источниками остаются Катар и другие производители.

В начале 2027 года ситуация может усложниться еще больше из-за введения запрета ЕС на импорт российского СПГ. Сегодня российский газ все еще обеспечивает около 5% потребления Евросоюза.

Поэтому главный риск этой зимы — не пустые газовые хранилища, а ситуация, когда Европе придется покупать недостаточные объемы газа по более высокой цене. Это может стать новым источником инфляции и давления на европейскую экономику.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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