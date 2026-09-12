В Польше анонсировали создание собственного Starlink

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Это вызов, мечта, но это не фантазия. Мы сказали себе, что результатом этого процесса, который начался сегодня, может стать и станет польский Starlink», — заявил Туск.

Он сообщил, что до конца года у Варшавы будет девять спутников для наблюдения за Землей.

По его словам, Польша является «значимым партнером в космической сфере», а в Европе страна становится «ведущим государством». Политик также указал, что каждый внимательно следящий за российско-украинской войной знает, насколько большое значение имеет связь.

«Безопасность Польши и Европы не может зависеть от капризы одного человека. А без собственной спутниковой связи нельзя говорить о полной безопасности», — добавил Туск.