Король Чарльз III соберет руководителей OpenAI и Google DeepMind: будут говорить о будущем ИИ

Как сообщил Cointelegraph, на этой неделе в Шотландии состоится саммит, посвященный ответственному развитию искусственного интеллекта. Мероприятие организует король Великобритании Чарльз III на фоне опасений по поводу стремительного развития технологии и возможных рисков для человечества.

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Кто примет участие во встрече

Саммит пройдет в Дамфрис-хаусе под эгидой Ditchley Foundation. Среди приглашенных — руководители Nvidia, OpenAI, Anthropic, IonQ и Google DeepMind.

Участники должны обсудить, как развивать искусственный интеллект таким образом, чтобы его возможности использовались «во благо человечества».

Руководители ИИ призывают к осторожности

Встреча состоится вскоре после того, как руководители Anthropic, OpenAI и xAI выразили обеспокоенность темпами развития передовых моделей.

Генеральный директор Anthropic Дario Амодей заявил, что в последние месяцы прогресс значительно ускорился, в частности, благодаря способности ИИ к рекурсивному самосовершенствованию.

Он также предположил, что в ближайшие 6−12 месяцев группы автономных ШИ-агентов могут получить способность масштабно влиять на интернет. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман согласился с необходимостью пристально смотреть за темпами развития технологии.

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Король интересуется рисками искусственного интеллекта

По данным издания, Чарльз III в последнее время уделяет особое внимание развитию искусственного интеллекта и потенциальным рискам, которые может представлять эта технология.

Саммит в Дамфрис-хаусе должен стать площадкой для обсуждения этих вызовов непосредственно с представителями компаний, находящихся в центре развития ИИ.