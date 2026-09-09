Suno запустила новые музыкальные ИИ-модели вместе с Warner и BMG

Как сообщил Reuters, американский стартап Suno, разрабатывающий ИИ-инструменты для создания музыки, представил новое поколение моделей в партнерстве с Warner Music Group и BMG.

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Пользователи смогут создавать новую музыку, вдохновленную лицензированными композициями артистов партнерских компаний. Запуск происходит на фоне споров вокруг использования музыки для обучения генеративному ИИ без должной компенсации правообладателям.

Три модели для разных пользователей

Платные подписчики Suno получат доступ к V6 и экспериментальной V6-Wild. Первая ориентирована на более точное выполнение творческих задач, вторая — на эксперименты и поиск нестандартных результатов.

Бесплатная версия V6-mini будет доступна всем пользователям.

Подписка Pro в США стоит $8 в месяц, а Premier — $24.

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Suno привлекла более $400 млн

Стартап, основанный в 2022 году, недавно привлек более $400 млн. инвестиций. После раунда его оценка достигла $5,4 млрд.

Suno планирует также создавать интерактивные продукты для отдельных артистов. Музыканты смогут добровольно приобщаться к таким проектам и получать за это вознаграждение.

Новый подход Suno демонстрирует, как музыкальная индустрия пытается перейти от судебных споров по ИИ к модели, в которой использование лицензированного контента приносит доход как технологическим компаниям, так и правообладателям.

На этом же направлении работает Spotify, разрабатывающая ИИ-инструмент для создания ремиксов лицензированных композиций с возможностью делиться ими внутри платформы.