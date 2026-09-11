Anthropic обнаружила военное использование Claude в Йемене, Китае и России

Компания Anthropic, разработчик ШИ-модели Claude, сообщила о новых случаях ее использования в военных целях. Среди них деятельность группы на севере Йемена, которая применяла Claude Code при разработке систем для ракетной программы.

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По данным Anthropic, группа использовала Claude в качестве инструмента для инженерной работы над программным обеспечением. Компания не утверждает, что разработанные системы были успешно введены в эксплуатацию, однако зафиксировала испытание одного из разработанных аппаратов, вероятно, завершившееся неудачно.

Anthropic обнаружила и другие случаи

Йеменский случай стал одним из шести эпизодов, связанных с разработкой обычных вооружений, которые Anthropic обнаружила и прекратила за последний год. Компания также сообщила о злоупотреблениях Claude со стороны групп в Китае и России.

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Отдельно Anthropic зафиксировала использование Claude для военной разведки, анализа открытых данных о военных системах и работе с поставкой товаров двойного назначения.

Компания заявила, что заблокировала связанные с этими операциями аккаунты, усилила системы обнаружения злоупотреблений и передала соответствующую информацию государственным и частным партнерам.