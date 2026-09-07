Киевстар отключил 3G: более 1 млн абонентов перешли на другую технологию

Киевстар сообщил о завершении массового использования сети 3G в Украине. Более 1 млн абонентов, ранее пользовавшихся этой технологией, перешли на 4G. Высвободившиеся частоты оператор направил на развитие LTE-сети, увеличив доступный для 4G ресурс на 25%.

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От 3G к 4G: переход длился три года

Киевстар начал постепенно сворачивать сеть 3G еще в 2023 году. Переход проходил поэтапно в разных регионах Украины, чтобы абоненты могли перейти на более современную технологию без существенных трудностей.

Пользователям, чьи SIM-карты не поддерживали 4G, оператор предлагал бесплатную замену USIM. Также клиенты могли обновить телефоны на акционных критериях.

Теперь 3G практически полностью выведен из массовой эксплуатации по всей стране. Незначительное количество B2B-клиентов пока продолжает пользоваться 3G локально из-за особенностей расположения оборудования. Их переход на 4G планируется завершить в ближайшее время.

Что получат пользователи

Переход на 4G имеет не только технологическое, но и практическое значение для абонентов. LTE обеспечивает более высокую скорость мобильного интернета, меньшую задержку и более стабильное соединение, особенно в местах с большой нагрузкой на сеть.

Кроме того, 4G лучше работает во время движения и внутри помещений и поддерживает VoLTE — технологию, позволяющую совершать голосовые звонки через LTE с более высоким качеством звука.

По данным Киевстара, перераспределение частот уже сказалось на скорости передачи данных: в зависимости от локации она выросла на 20−40%.

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20 МГц частот передали под 4G

Одним из ключевых результатов отказа от 3G стало перераспределение 20 МГц в диапазоне 2100 МГц в пользу LTE.

Теперь весь доступный частотный ресурс этого диапазона используется для развития 4G. Это позволяет увеличивать пропускную способность сети, скорость передачи данных и качество покрытия.

В то же время, оператор отмечает, что на показатели повлиял не только отказ от 3G, но и системная модернизация телекоммуникационного оборудования.