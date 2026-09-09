Google инвестирует $15 млрд в инфраструктуру ИИ в Финляндии

Google вложит не менее 13 млрд евро ($15,1 млрд) в ИИ-инфраструктуру Финляндии в течение следующих двух лет. Корпорация назвала проект своей крупнейшей инвестицией в Европе, пишет Reuters.

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На что пойдут деньги

Средства направят на дата-центры, модернизацию электросетей, а также проекты в сфере чистой энергии и батарей для сервисов Gemini, Search, Maps и YouTube.

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Финляндия в последние годы все активнее привлекает проекты дата-центров: площадки в стране выбирают в том числе Microsoft и владелец TikTok ByteDance.

Холодный климат позволяет операторам меньше тратить на охлаждение оборудования, а большие объемы низкоуглеродной электроэнергии — сдерживать затраты на энергоснабжение и выполнять климатические обязательства.

По расчетам Google, строительство объектов в 2027−2028 годах добавит около $3,6 млрд к ВВП Финляндии. После запуска инфраструктура будет поддерживать примерно 7 тыс. рабочих мест в год, ожидает компания.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что крупнейшие технологические корпорации мира стремительно наращивают финансирование инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ), увеличив свои капитальные затраты почти втрое с 2022 года.

По итогам последнего квартала 2025 года совокупные инвестиции пятерки лидеров превысили $140 миллиардов за три месяца.