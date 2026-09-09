Meta Platforms представила нового ИИ-агента, который сможет выполнять повседневные задачи от имени пользователя. Таким образом ИИ-разработчик и владелец соцсетей Facebook и Instagram продвигает идею своего гендиректора Марка Цукерберга о будущем, в котором у каждого будет персональный ИИ-ассистент, пишет Bloomberg.
Meta запустила ИИ-агента, который будет выполнять задачи от имени пользователя
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Что известно
Новый агент получил название Muse — так же называется серия моделей, которую разрабатывает ИИ-лаборатория Meta. Muse сможет автоматизировать самые разные задачи, утверждает компания.
Агент стал доступен пользователям в США со вторника. Meta сообщила, что Muse берет на себя цифровые задачи. Например, позволяет планировать встречи, записаться в спортивную секцию, заполнять электронные формы и даже следить за трансляциями с домашних камер видеонаблюдения.
С агентом можно общаться в приложении Muse или напрямую в WhatsApp, утверждает Meta. Компания спроектировала инструмент так, чтобы он «казался очень доступным, дружелюбным и понятным и не выглядел слишком сложным», сказал директор Meta по
«За кулисами Muse может выполнять очень сложные задачи по программированию, создавать продвинутые интеграции или проделывать большой объем тяжелой работы, при этом сохраняя для пользователя все максимально простым», — добавил он.
Meta рассчитывает со временем предложить этот продукт миллиардам людей, которые уже пользуются ее социальными приложениями, включая Instagram, Facebook и WhatsApp.
Как будет работать агент
Агент будет работать через отдельную защищенную виртуальную машину Muse Secure VM в облаке и взаимодействовать с приложениями.
«Это один из принципов, заложенных в продукт: сделать его действительно простым и удобным для обычного пользователя, — цитирует Вана Bloomberg. — Мы построили чрезвычайно безопасную архитектуру».
Muse сохраняет историю того, что уже сделал и что собирается сделать, не передает данные рекламной системе Meta и осторожно работает с получаемой информацией. «Muse постоянно сверяется с вами, прежде чем сделать что-либо чувствительное или важное», — добавил директор Meta по ИИ. Например, по словам Вана, Muse запрашивает подтверждение перед любой покупкой. Сам Ван использует агента чтобы находить и покупать мебель для нового дома.
В менее чувствительных вопросах Muse может действовать автономно, указал топ-менеджер Meta. Его агент помогает ему оставаться организованным, предлагает идеи для тренировок и помогает планировать питание. «Я действительно использую его как второй мозг», — сказал Ван.
Релиз компанией персонального ИИ-агента стал продолжением других ИИ-инициатив Meta, включая ИИ-агента Muse Code для разработчиков.
Как отреагировали акции
Во вторник акции Meta подешевели на 0,5%, до $613,5, тогда как индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,58%.
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