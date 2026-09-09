Meta запустила ИИ-агента, который будет выполнять задачи от имени пользователя

Meta Platforms представила нового ИИ-агента, который сможет выполнять повседневные задачи от имени пользователя. Таким образом ИИ-разработчик и владелец соцсетей Facebook и Instagram продвигает идею своего гендиректора Марка Цукерберга о будущем, в котором у каждого будет персональный ИИ-ассистент, пишет Bloomberg.

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Что известно

Новый агент получил название Muse — так же называется серия моделей, которую разрабатывает ИИ-лаборатория Meta. Muse сможет автоматизировать самые разные задачи, утверждает компания.

Агент стал доступен пользователям в США со вторника. Meta сообщила, что Muse берет на себя цифровые задачи. Например, позволяет планировать встречи, записаться в спортивную секцию, заполнять электронные формы и даже следить за трансляциями с домашних камер видеонаблюдения.

С агентом можно общаться в приложении Muse или напрямую в WhatsApp, утверждает Meta. Компания спроектировала инструмент так, чтобы он «казался очень доступным, дружелюбным и понятным и не выглядел слишком сложным», сказал директор Meta по И И Александр Ван в интервью CNBC.

«За кулисами Muse может выполнять очень сложные задачи по программированию, создавать продвинутые интеграции или проделывать большой объем тяжелой работы, при этом сохраняя для пользователя все максимально простым», — добавил он.

Meta рассчитывает со временем предложить этот продукт миллиардам людей, которые уже пользуются ее социальными приложениями, включая Instagram, Facebook и WhatsApp.

Как будет работать агент

Агент будет работать через отдельную защищенную виртуальную машину Muse Secure VM в облаке и взаимодействовать с приложениями.

«Это один из принципов, заложенных в продукт: сделать его действительно простым и удобным для обычного пользователя, — цитирует Вана Bloomberg. — Мы построили чрезвычайно безопасную архитектуру».

Muse сохраняет историю того, что уже сделал и что собирается сделать, не передает данные рекламной системе Meta и осторожно работает с получаемой информацией. «Muse постоянно сверяется с вами, прежде чем сделать что-либо чувствительное или важное», — добавил директор Meta по ИИ. Например, по словам Вана, Muse запрашивает подтверждение перед любой покупкой. Сам Ван использует агента чтобы находить и покупать мебель для нового дома.

В менее чувствительных вопросах Muse может действовать автономно, указал топ-менеджер Meta. Его агент помогает ему оставаться организованным, предлагает идеи для тренировок и помогает планировать питание. «Я действительно использую его как второй мозг», — сказал Ван.

Релиз компанией персонального ИИ-агента стал продолжением других ИИ-инициатив Meta, включая ИИ-агента Muse Code для разработчиков.

Как отреагировали акции

Во вторник акции Meta подешевели на 0,5%, до $613,5, тогда как индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,58%.