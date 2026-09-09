Интернет за 1 копейку: в Украине хотят подключить 1043 населенных пункта

В Украине планируется активнее использовать уже имеющийся механизм удешевления доступа провайдеров к электрическим опорам. Соответствующая нормативная база была ранее, однако, по данным Минцифры, этот инструмент не использовался для масштабного подключения удаленных населенных пунктов.

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Теперь министерство обещает применить льготную ставку в 1 копейку вместо 10 гривен за доступ к одной опоре в 1043 населенных пунктах, где до сих пор нет домашнего интернета.

Снижение стоимости должно сделать строительство сетей экономически более привлекательным для провайдеров. Сэкономленные средства они смогут направить на оборудование, модернизацию и прокладку оптического интернета по технологии xPON.

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Удаленные села с интернетом

Льгота будет распространяться не только на опоры непосредственно в населенных пунктах, но и транзит кабеля к ним из соседних сел и городов. По заявлению Минцифры такой подход должен стимулировать операторов подключать даже небольшие и отдаленные общины.

В результате жители 1043 населенных пунктов могут получить стабильный домашний интернет и доступ к онлайн-госуслугам, банковским сервисам, дистанционному обучению и работе.