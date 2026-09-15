Кадровые изменения в ГНС: Кабмин отстранил Лесю Карнаух от исполнения обязанностей главы налоговой

Правительство прекратило полномочия Леси Карнаух как исполняющей обязанности Председателя Государственной налоговой службы. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Министру финансов поручено внести на следующее заседание Правительства кандидатуры на должность руководителя ГНС или лица, которое будет выполнять его обязанности.

Напомним

Как писал «Минфин», в июне 2025 года Кабинет министров назначил временно исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы Лесю Карнаух.

Карнаух работает на государственной службе с 2004 года. С июля 2018 по май 2023 года, в частности, занимала должность заместителя руководителя аппарата в Счетной палате Украины.

С июля 2023 г. и до назначения в Государственную налоговую службу Украины была заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.

В январе 2025-го она стала заместителем главы ГНС Руслана Кравченко, а в мае — первым заместителем председателя.