Латвийская авиакомпания AirBaltic добровольно подала заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве в Нью-Йорке. Как сообщает Reuters, компания начала процедуру реструктуризации долга на фоне резкого роста расходов авиационной отрасли в результате войны США с Ираном.
Латвийская AirBaltic обратилась в суд в США из-за финансовых проблем
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В рамках реструктуризации AirBaltic получила €350 млн ($405 млн) финансирования от Strategic Value Partners, Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley и Oaktree Capital Management. Денежные средства должны обеспечить работу компании во время процедуры.
В AirBaltic заявили, что обращение в суд должно защитить авиакомпанию от кредиторов, пока продолжаются переговоры по реструктуризации долга. При этом рейсы продолжат выполняться по расписанию в течение судебной процедуры.
Финансовое состояние AirBaltic ухудшилось из-за резкого подорожания авиатоплива. По данным Reuters, война США с Ираном привела к удвоению цен на авиационное топливо и повлекла за собой самый серьезный кризис для авиаперевозчиков со времен пандемии COVID-19.
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Государственной помощи не хватило
Контрольный пакет AirBaltic принадлежит правительству Латвии. Еще в апреле компания получила €30 млн государственного кредита, однако в последующие месяцы ее ситуация с ликвидностью ухудшилась из-за роста расходов на топливо.
AirBaltic стала уже второй авиакомпанией, столкнувшейся с серьезными финансовыми проблемами из-за войны. В мае американская бюджетная Spirit Airlines не смогла получить поддержку кредиторов для плана государственной помощи США.
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