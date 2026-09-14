Финподдержка партнеров: куда направят $841 млн льготного кредита от Всемирного банка

В ближайшее время Украина получит от Всемирного банка $841 млн бюджетной поддержки под гарантии правительства Канады, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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Финансирование от ЕС

Финансирование будет предоставлено в рамках проекта PEACE in Ukraine. Средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета, связанных с пенсионными выплатами.

«Украина в ближайшее время получит $841 млн бюджетной поддержки от Всемирного банка под гарантии Правительства Канады. Средства предоставляются в рамках проекта РЕАСЕ in Ukraine. Они будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты», — подчеркнул премьер в понедельник.

Корецкий также поблагодарил правительство Канады и Всемирный банк за оказанную поддержку:

«Спасибо Правительству Канады и Всемирному банку за весомую и последовательную поддержку».