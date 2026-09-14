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14 сентября 2026, 15:02 Читати українською

Финподдержка партнеров: куда направят $841 млн льготного кредита от Всемирного банка

В ближайшее время Украина получит от Всемирного банка $841 млн бюджетной поддержки под гарантии правительства Канады, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

В ближайшее время Украина получит от Всемирного банка $841 млн бюджетной поддержки под гарантии правительства Канады, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новостиФинансирование от ЕСФинансирование будет предоставлено в рамках проекта PEACE in Ukraine.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Финансирование от ЕС

Финансирование будет предоставлено в рамках проекта PEACE in Ukraine. Средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета, связанных с пенсионными выплатами.

«Украина в ближайшее время получит $841 млн бюджетной поддержки от Всемирного банка под гарантии Правительства Канады. Средства предоставляются в рамках проекта РЕАСЕ in Ukraine. Они будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты», — подчеркнул премьер в понедельник.

Корецкий также поблагодарил правительство Канады и Всемирный банк за оказанную поддержку:

«Спасибо Правительству Канады и Всемирному банку за весомую и последовательную поддержку».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+23
lider2000
lider2000
14 сентября 2026, 17:13
#
Канада сама хрен без соли доедает
+
+30
bagration
bagration
14 сентября 2026, 17:51
#
Я думаю їх спрямують на фінансування «каралєв»))
+
+8
Romanenkas17
Romanenkas17
14 сентября 2026, 17:58
#
90% більшість грошей як завжди у цих партнерів (хазяїв) піде на закупівлю товарів у самих партнерів. Тобто з своєю великою накруткою 50% вони повертають прибутком. 10% буде вкрадено у нас і у них. А україна буде винна всі 100%. хоча. вкрадено буде більше.
+
+8
lider2000
lider2000
14 сентября 2026, 18:04
#
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
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