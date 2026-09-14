Нефть превысила $108 за баррель: войны сокращают мировые запасы горючего

Мировой нефтяной рынок приступил к неделе новым ростом цен. Как сообщает Euronews, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в октябре и ноябре подорожали более чем на 3% — более $108 за баррель. Американская WTI с поставкой в октябре прибавила около 2,3% и торговалась около $102 за баррель. Обе марки еще на прошлой неделе преодолели психологическую отметку в $100.

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Саудовская Аравия потеряла альтернативный маршрут экспорта

Дополнительное давление на рынок повлекло решение Саудовской Аравии временно остановить работу Восточно-Западного нефтепровода после атак беспилотников.

Эта система позволяет транспортировать нефть в порты Красного моря, минуя Ормузский пролив. Ее остановка особенно важна для рынка, поскольку главный морской маршрут экспорта нефти сейчас остается небезопасным.

Через Ормузский пролив до войны проходило около 20 млн баррелей нефти в сутки. В настоящее время этот объем, по оценкам аналитиков, сократился примерно до 7 млн. баррелей.

Ситуация в Ормузском проливе остается напряженной

В воскресенье в районе пролива было атаковано торговое судно. По данным иранских властей, в результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения.

Условия прохода судов из-за стратегического водного пути также изменились. Тегеран требует от части судов получать разрешение на транзит и рассматривает возможность введения платы за услуги.

Параллельно продолжаются военные удары и обвинения, что создает дополнительные риски для международных перевозок энергоносителей.

Дипломатические попытки снизить напряженность пока не принесли результата. Запланированные при посредничестве Омана переговоры между Ираном и странами Персидского залива по поводу будущего судоходства через пролив были отложены.

В США дизель уже превысил $6 за галлон

Последствия перебоев испытывают не только нефтяные трейдеры. В США средняя цена дизельного топлива впервые превысила $6 за галлон.

За неделю она выросла примерно с $5,85, а по сравнению с прошлым годом подорожание составляет около 60%. Бензин в среднем стоит около $4,22 за галлон после рекордных показателей в период Дня труда.

Украинские удары по НПЗ РФ стали предметом спора

Президент США Дональд Трамп увязал дефицит дизельного горючего, в частности, с украинскими ударами по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Летом Украина атаковала более 20 российских нефтеперерабатывающих заводов. После этого Москва ввела ограничения на экспорт дизельного горючего.

По оценке Lipow Oil Associates, сокращение российского экспорта унесло с рынка около 800 тыс. баррелей дизельного горючего в сутки. Еще примерно 1,2 млн баррелей в сутки приходится на перебои, связанные с ситуацией вокруг Ормузского пролива.



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Две войны сократили мировые мощности переработки

Проблема не ограничивается транспортировкой сырой нефти. Из-за двух войн с рынка выбыли нефтеперерабатывающие мощности общим объемом около 5 млн баррелей в сутки.

В результате мир одновременно сталкивается с сокращением поставок нефти, перебоями в работе НПЗ и ростом стоимости горючего. Это создает дополнительное давление на цены и увеличивает риски для потребителей и мировой экономики.