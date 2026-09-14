Цены на АЗС подскочили более чем на гривну: сколько стоят бензин и дизтопливо

В понедельник, 14 сентября, средние цены на горючее в Украине заметно выросли. Бензин А-95 подорожал на 1,05 грн/л — до 85,01 грн/л, а дизельное топливо подорожало на 1,31 грн/л — до 95,94 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».