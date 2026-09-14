Цены на АЗС подскочили более чем на гривну: сколько стоят бензин и дизтопливо

В понедельник, 14 сентября, средние цены на горючее в Украине заметно выросли. Бензин А-95 подорожал на 1,05 грн/л — до 85,01 грн/л, а дизельное топливо подорожало на 1,31 грн/л — до 95,94 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
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Средние цены на горючее
По состоянию на 14 сентября средние цены составляли:
- А-95 премиум — 88,88 грн/л;
- А-95 — 85,01 грн/л;
- А-92 — 80,59 грн/л;
- дизельное топливо — 95,94 грн/л;
- автогаз — 43,51 грн/л.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 11 сентября цены изменились так:
- А-95 премиум подорожал на 1,46 грн/л;
- А-95 — на 1,05 грн/л;
- А-92 — на 0,90 грн/л;
- дизельное топливо — на 1,31 грн/л;
- автогаз — на 0,07 грн/л.
Источник: Минфин
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