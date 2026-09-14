Украина не будет создавать продовольственный резерв: в Минагро объяснили решение

Украина не собирается создавать масштабные запасы продуктов на случай дефицита. Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, внутреннего производства достаточно для обеспечения населения. В то же время, большие запасы продовольствия в условиях войны могут создавать дополнительные риски.



Минагро не видит потребности в продовольственном резерве

По словам чиновника, Украина не нуждается в создании большого запаса продуктов на случай дефицита.

«Военный опыт с учетом наших производственных возможностей показал, что потребности в таких запасах нет», — отметил Высоцкий.

Создание продовольственного резерва потребовало бы дополнительных расходов на хранение, подчеркнул чиновник. Продукты, длительно не используемые, нужно регулярно обновлять, а старые запасы — реализовывать.

Высоцкий отметил, что предыдущая система государственного резерва в Украине также оказалась неэффективной.

«Если бы Украина зависела от импорта какой-либо из основных категорий продовольствия, тогда создание таких запасов могло бы быть оправданным. В таком случае действительно существовал бы риск перебоев с снабжением или физической нехваткой определенной продукции», — пояснил он.

Продуктов достаточно, но есть проблема с доставкой

Высоцкий подчеркнул, что сейчас в Украине нет проблем с наличием продовольствия. В то же время основным вызовом остается логистика.

«Балансовые показатели демонстрируют, что производство — достаточное и продукции достаточно для обеспечения потребления», — сказал он.

Классическая схема поставки «производитель — большой склад — магазин» во многих случаях больше не работает. Зато бизнес переходит к прямым поставкам или использует меньшие децентрализованные склады. Такая логистика, говорит Высоцкий, нуждается в большем транспорте, водителях и времени и обходится дороже.

«Логистика — это сейчас то, что может привести к временному отсутствию или уменьшению номенклатуры товаров в магазинах», — подчеркнул он.

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Почему большие запасы могут быть риском

Украина является аграрной страной, а производство продуктов рассредоточено по разным регионам. Именно поэтому, считает Высоцкий, нет необходимости накапливать большие объемы продовольствия в одном месте.

Министр также заявил, что оснований говорить об угрозе голода для украинцев пока нет. По его словам, даже при полном отсутствии импорта базовая потребность в молочной продукции будет обеспечена, у Украины достаточно собственного производства зерновых, масла, сахара, яиц и мяса птицы.

В то же время, отдельные товары Украина вынуждена импортировать. Речь идет, в частности, об экзотических фруктах, кофе и какао-бобах, а также значительной части океанической и морской рыбы.

Следовательно, государство не планирует создавать масштабный продовольственный резерв. Основной вызов сейчас — перестройка логистики и создание более разветвленной системы поставок продуктов в магазины.