Картофель дешевеет: цены упали на 15%, а урожая в Украине будет с избытком

Украина в этом году будет достаточно картофеля для полного обеспечения внутреннего рынка. Несмотря на то, что общий урожай может быть меньше, чем в прошлом, дефицита продукта не прогнозируют. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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По его словам, валовой сбор картофеля ожидается на уровне около 12,5 млн тонн. В то же время, население ежегодно потребляет ориентировочно 2−2,5 млн тонн.

«Наличного объема предостаточно для внутреннего рынка», — отметил Высоцкий.

Остальные урожаи будут использовать для посадочного материала и как корм в животноводстве.

На полях и на огородах

В качестве товарной культуры картофель в Украине выращивают около 400 специализированных предприятий. Общая площадь промышленного выращивания составляет около 60 тыс. гектаров.

В то же время, значительную часть картофеля традиционно производят домохозяйства — преимущественно для собственного потребления.

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Картофель дешевеет



На фоне достаточного предложения цены на картофель снижаются. По данным Госстата, средняя цена реализации сейчас составляет около 14 грн. за килограмм.

За последнюю неделю картофель подешевел примерно на 5%, а за месяц — на 15%. В некоторых регионах закупочные цены уже опускались до 12 грн/кг.

Таким образом, несмотря на низший по сравнению с прошлым годом прогноз валового сбора, у Украины будет значительный запас картофеля, а текущая ценовая динамика свидетельствует об отсутствии дефицита на рынке.