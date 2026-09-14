Куда идут деньги: в каких странах Украина чаще всего ищет следы возможного отмывания средств

За 2022−2024 годы Госфинмониторинг подготовил 1 378 материалов по подозрению в отмывании средств. Чаще всего по таким делам Украина обращалась за информацией в Польшу, Болгарию, Турцию, ОАЭ и США. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

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Эта география показывает, что финансовые расследования уже давно не ограничиваются украинской юрисдикцией.

Денежные средства могут проходить через счета, компании, платежные инструменты и активы в нескольких странах. Поэтому без международного обмена информацией установить полный маршрут денег зачастую невозможно.

Какие дела чаще всего попадали в фокус финансовой разведки

Анализ исходных материалов Госфинмониторинга за 2022−2024 годы показывает, на каких направлениях было сосредоточено основное внимание финансовой разведки.

Наибольшее количество материалов касалось подозрений в отмывании средств — 1378.

Еще 810 материалов было связано с финансированием действий против безопасности государства, терроризмом и санкционными вопросами.

Коррупции в публичном секторе касался 781 материала.

Другие направления рисков

Отдельный крупный блок составляли операции с участием политически значимых лиц — 537 материалов.

Относительно уклонения от налогообложения был подготовлен 361 материал.

Относительно оборонного комплекса и ВПК — 245 материалов.

Относительно финансовых технологий и виртуальных активов — 166 материалов.

Эти цифры фактически показывают структуру рисков, с которыми сегодня работает украинская финансовая разведка.

Речь идет не только о классическом отмывании средств, но и о коррупционных доходах, налоговых преступлениях, финансировании деятельности против государства, санкционных ограничениях, оборонных закупках, криптоактивах и операциях PEP.

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Почему некоторые риски могут быть недооценены

В то же время в этой статистике есть еще одна важная деталь. Донорская помощь, торговля людьми и киберпреступления представлены в исходных материалах гораздо меньше.

Это не обязательно означает, что риски в этих сферах низкие.

Скорее, это вопрос того, насколько эффективно сегодня система выявляет соответствующие финансовые потоки, получает первичную информацию и превращает ее в материалы для правоохранительных органов.

Почему международное сотрудничество критическое

Особенно важно смотреть на международную составляющую.

Если средства покинули Украину и прошли через Польшу, Болгарию, Турцию, ОАЭ или США, без быстрого обмена финансовой информацией расследование фактически останавливается на границе.

Поэтому способность Госфинмониторинга работать с иностранными подразделениями финансовой разведки напрямую влияет на результат.

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Речь идет о способности не просто увидеть подозрительную операцию в Украине, а проследить дальнейшее движение средств и при наличии оснований найти и вернуть активы.