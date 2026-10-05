Сайт АТБ атаковали хакеры: злоумышленники требуют $400 тысяч, заявляя о доступе к базе данных

Сайт сети АТБ, похоже, подвергся хакерской атаке. Злоумышленники заявляют, что получили доступ ко всей базе данных сайта, и требуют $400 тысяч, чтобы не публиковать полученную информацию.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Официальной информации о кибератаке пока нет. В сети распространяют скриншот с сообщением злоумышленников, утверждающих, что получили доступ к базе данных сайта АТБ.

Хакеры требуют $400 тысяч и говорят, что не распространят полученные данные, если получат деньги.

При переходе на официальный сайт АТБ появляется ошибка. Сообщения, которое, судя по скриншоту, оставили злоумышленники, на сайте уже нет.

В то же время неизвестно, какие именно данные могли быть похищены. В источнике нет подтверждения того, что злоумышленники получили доступ к базе данных.