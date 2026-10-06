Хакеры заразили более 100 украинских сайтов — Госспецсвязи

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 октября 2026, 13:49 Читати українською

Хакеры заразили более 100 украинских сайтов — Госспецсвязи

Национальная команда реагирования на киберинциденты, кибератаки, киберугрозы CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, обнаружила новую масштабную кампанию по распространению вредоносного программного обеспечения. Злоумышленники используют технику ClickFix, размещая поддельные страницы проверки безопасности на легитимных, но скомпрометированных вебсайтах. Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.

Национальная команда реагирования на киберинциденты, кибератаки, киберугрозы CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, обнаружила новую масштабную кампанию по распространению вредоносного программного обеспечения.
Национальная команда реагирования на киберинциденты обнаружила новую масштабную кампанию по распространению вредоносного программного обеспечения.
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Только в сентябре 2026 года специалисты CERT-UA зафиксировали более 100 сломанных вебресурсов, в которые злоумышленники добавили вредоносный JavaScript-код.

Как работает схема

При посещении скомпрометированного сайта пользователю демонстрируется поддельная страница проверки Cloudflare. Под предлогом стандартного подтверждения «Я не робот» посетителю предлагают скопировать и выполнить определенную команду. Если человек это делает, на компьютер загружается и устанавливается вредоносное программное обеспечение.

Атака целенаправленна: вредоносная страница отображается только пользователям ОС Windows, которые перешли на сайт из поисковых систем (Google, DuckDuckGo, meta.ua, bigmir.net и др.), и показывается не чаще двух раз в 12 часов.

Читайте также: Сайт АТБ атаковали хакеры: злоумышленники требуют $400 тысяч, заявляя о доступе к базе данных

Специалисты CERT-UA отмечают, что ни одна легитимная проверка (CAPTCHA, Cloudflare и т. д.) никогда не требует нажимать комбинацию клавиш Win+R, открывать командную строку или PowerShell, или вставлять и выполнять какие-либо команды. Если вы видите такое требование, немедленно закройте страницу, даже если это вам известный сайт.

Как хакеры управляют атакой и похищают данные

Для управления инфраструктурой атаки хакеры используют технологию блокчейн (в том числе сети Polygon и Ethereum), что позволяет им мгновенно и незаметно изменять свои настройки. Чтобы избежать защиты, злоумышленники маскируют вирус LUNEXSTEALER под легитимные файлы и эксплуатируют уязвимости системных драйверов Windows.

После заражения вирус незаметно устанавливает в браузере жертвы вредное расширение под видом «Microsoft Office Word Editor». Этот инструмент полностью похищает логины, пароли и историю посещений, а также позволяет хакерам удаленно управлять компьютером.

Рекомендации по защите и реагированию

Чтобы обезопасить ИТ-инфраструктуру, системным администраторам рекомендуется запретить обычным пользователям вызов окна «Выполнить» (Win+R) и ограничить установку любых MSI-пакетов без прав администратора.

Кроме того, следует включить блокировку уязвимых драйверов (Microsoft Vulnerable Driver Blocklist) и разрешить использование только проверенных расширений для браузеров из белого списка.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами