Украина готовится к SEPA: что нужно банкам для платежей в евро по правилам ЕС

Присоединение Украины к SEPA предусматривает два отдельных этапа. Первоначально страна должна войти в географическую зону SEPA. После этого каждый украинский банк, платежное или электронное денежное учреждение должны отдельно присоединиться к соответствующим платежным схемам. Такую процедуру в Киеве представил глава Европейского платежного совета Гейс Баудевейн во время форума, организованного IFC/World Bank Group в сотрудничестве с PwC CEE, SECO и ProMoney, пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

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Что такое SEPA

SEPA — это единственная зона платежей в евро, позволяющая осуществлять переводы по общим правилам и стандартам.

Европейский платежный совет или EPC разрабатывает правила функционирования SEPA, устанавливает технические стандарты и обеспечивает совместимость платежной инфраструктуры.

В настоящее время географическая зона SEPA охватывает 41 страну: все 27 государств ЕС, три страны Европейской экономической зоны и 11 государств вне ее.

Среди стран вне ЕС и ЕЭС — Великобритания, Швейцария, Молдова, Сербия, Албания, Черногория и Северная Македония.

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В платежных схемах EPC принимают участие около 3600 банков и других предоставлятелей платежных услуг. Ежегодно через SEPA проходит более 50 млрд сделок.

Первый этап — присоединение страны

Для Украины первым шагом должно стать присоединение на уровне всего платежного сообщества.

Ее может представлять Национальный банк, другой уполномоченный государственный орган или государственная банковская ассоциация.

Заявитель должен доказать, что украинские банки будут работать в правовых и регуляторных условиях, сопоставимых с условиями участников SEPA в странах ЕС и ЕЭС.

Какие документы нужны

Украина должна подготовить юридическое заключение по соответствию своего законодательства критериям EPC.

Этот документ будет проверяться юридической группой Европейского платежного совета.

После этого окончательное решение о включении Украины в географическую зону SEPA будет принимать правление EPC.

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Отдельное условие — финансовый мониторинг

Отдельное внимание уделяется законодательству в области противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

В этой части присоединения Украины требуется полное отсутствие возражений со стороны Европейской комиссии.

Украина должна подтвердить соответствие или функциональную эквивалентность ряду европейских норм.

Речь идет, в частности, о правилах предоставления платежных услуг, информации, сопровождающей перевод средств, требованиях SEPA, пруденциальном надзоре за банками, финансовом мониторинге, стандартах FATF и санкциях ООН.

Что еще будет оценивать EPC

Европейский платежный совет также будет проверять, не создает ли украинское законодательство помех для трансграничных платежей и передачи данных между участниками SEPA.

Не должно быть налоговых, регуляторных или операционных условий, которые давали бы украинским учреждениям необоснованное преимущество над европейскими.

Кроме того, EPC будет оценивать более широкий контекст: экономические связи с ЕС, объемы платежей в евро, репутационные риски и способность страны не создавать угрозы для стабильной работы платежных схем.

Следует учесть новые правила ЕС

Для заявок, поданных после ноября 2026 г., EPC ожидает согласования с новым европейским AML-пакетом, в частности AMLD6 и AMLR.

Ориентировочный предельный срок такого согласования для стран SEPA вне ЕЭС — конец 2028 года, хотя это еще требует окончательного подтверждения.

Также будут постепенно учитываться новые правила в сфере платежных услуг, операционной устойчивости и управления рисками третьих сторон.

Второй этап — заявки банков и платежных учреждений

Позитивное решение о включении Украины в географическую зону SEPA откроет второй этап.

После этого украинские банки и другие платежные учреждения могут подавать индивидуальные заявки на участие в конкретных схемах.

Речь идет об обычных и мгновенных кредитных переводах, прямом дебетовании и международных мгновенных платежах.

Что должен подтвердить каждый банк

EPC будет проверять готовность каждого учреждения отдельно.

Банк или платежное учреждение должно подтвердить:

соответствие правилам выбранной схемы;

техническую интеграцию с клиринговой и расчетной инфраструктурой;

дату операционной готовности

Рассмотрение документов EPC может занять до 60 дней.

После успешной проверки учреждение будет внесено в реестр участников, и оно сможет отправлять и принимать платежи в евро по единым правилам SEPA.

Когда могут стартовать операции

Между решением о включении страны в SEPA и фактическим запуском операций предусмотрено около шести месяцев.

К примеру, если EPC принимает решение в ноябре, первая возможная дата операционной готовности банков приходится на май следующего года.

Это общий календарь EPC, а не автоматически определенная дата вступления Украины.

Что изменится для украинцев

Для украинцев присоединение к SEPA означает более простые и понятные переводы в евро между Украиной и странами Европы.

После подключения украинских банков клиенты смогут передавать и получать платежи по единым европейским правилам. Это может быть полезно для семей, переводящих средства между Украиной и странами ЕС, студентов, трудовых мигрантов, предпринимателей и фрилансеров, получающих оплату в евро.

Возможные преимущества для клиентов банков

Участие в SEPA может сделать переводы евро более предсказуемыми по срокам, реквизитам и правилам обработки.

Для клиентов это потенциально означает:

удобнее получение средств из ЕС;

более простые платежи за обучение, аренду, услуги или товары в Европе;

меньше недоразумений с реквизитами и назначением платежа;

лучшую совместимость украинских банков с европейской платежной инфраструктурой;

возможность более широкого использования мгновенных платежей в евро после подключения соответствующих схем.

В то же время, конкретные тарифы, скорость платежей и доступность сервисов будут зависеть не только от решения EPC, но и от того, какие именно украинские банки присоединятся к схемам SEPA и какие продукты предложат клиентам.

Что это даст бизнесу

Для украинского бизнеса SEPA может упростить расчеты с европейскими контрагентами.

Компаниям будет легче получать оплату от клиентов в ЕС, платить поставщикам, работать с партнерами и интегрироваться в европейские финансовые процессы.

Это особенно важно для экспортеров услуг, IT-компаний, малого бизнеса, онлайн-торговли и предпринимателей, работающих с европейскими клиентами.

Чего не произойдет автоматически

Включение Украины в географическую зону SEPA само по себе не означает, что все украинские банки сразу начнут проводить платежи по правилам SEPA.

Каждое учреждение должно пройти отдельную процедуру подсоединения, подтвердить техническую готовность и соответствие правилам конкретной платежной схемы.

SEPA не отменяет требования финансового мониторинга, санкционного контроля и проверки происхождения средств. Платежи в евро могут стать более удобными, но они будут оставаться в рамках европейских правил прозрачности и контроля.

Контроль после присоединения

Участие в SEPA подразумевает постоянный контроль.

Европейский платежный совет рассматривает жалобы, проводит проверки и может применять санкции.

Среди возможных мер — публичное предупреждение, уведомление компетентных органов или даже приостановка участия в платежной схеме.

Контроль включает техническую готовность, выполнение правил финансового мониторинга, санкционный скрининг и операционную надежность.

Как развивается SEPA

Сама SEPA продолжает меняться.

После обычных переводов и прямого дебетирования европейская система перешла к мгновенным платежам.

Следующий этап, который EPC называет SEPA 3.0, предполагает массовое использование мгновенных переводов, проверку получателя перед отправкой средств, развитие международных платежей и обмен информацией для борьбы с мошенничеством.

Что это значит для Украины

Присоединение Украины к SEPA требует одновременной работы парламента, правительства, Национального банка и финансового сектора.

Законодательное соответствие открывает двери SEPA, но полноценное участие будет зависеть от технической готовности каждого банка и его способности постоянно соблюдать европейские правила.

Для граждан это может означать более простые переводы в евро между Украиной и ЕС. Для бизнеса более удобные расчеты с европейскими партнерами. Для государства — более глубокая интеграция финансовой системы в европейский рынок и проверка ее соответствия стандартам прозрачности, безопасности и надежности.