Европейский Союз за первые восемь месяцев 2026 года оплатил рекордные 7,28 млрд евро за сжиженный природный газ из российского арктического проекта Ямал СПГ. Это уже превысило показатель за весь 2025 год, составивший 7,3 млрд евро. Об этом пишет Euronews.

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Сколько потратили на российский газ

Согласно результатам расследования немецкой экологической организации Urgewald, которая изучает финансовые источники климатически вредоносных проектов, в период с января по август 2026 года европейские порты приняли 156 танкеров из Ямал СПГ общим объемом 11,39 млн тонн.

Это на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года (142 судна и 10,34 млн. тонн).

Аналитическая платформа Kpler отмечает, что европейские порты приняли 88,9% всего мирового экспорта из этого российского проекта.

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Причины роста

Такой рост объясняют стремлением европейских покупателей максимально использовать действующие долгосрочные контракты в преддверии полного запрета импорта, а также скачком цен на газ из-за эскалации на Ближнем Востоке и нарушения судоходства по Ормузскому проливу.

Больше всего российского российского арктического газа импортировали: