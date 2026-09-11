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11 сентября 2026, 12:55 Читати українською

Нигерийский вождь получил от Medicaid более $34 млн и построил дворец с золотыми статуями

Нигерийский вождь Натан Огбатюэ оказался в центре внимания после расследования резкого роста выплат американской государственной программы Medicaid его компании California Home Health Agency (CHHA). Об этом сообщает NY Post, а также другие издания.

Нигерийский вождь Натан Огбатюэ оказался в центре внимания после расследования резкого роста выплат американской государственной программы Medicaid его компании California Home Health Agency (CHHA).

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По данным расследования журналистов Кристофера Руфо и Мадлен Роули, с 2018 по 2021 год компания получила от Medicaid менее $2 млн. Однако в течение следующих трех лет выплаты превысили $34 млн. На этом фоне эксперты, с которыми общались журналисты, обнаружили в финансовых показателях CHHA признаки, которые могут свидетельствовать.

Миллионы и недвижимость

Рост выплат совпал с приобретением Огбатюэ и его супругой Агнесс дорогой недвижимости в Калифорнии. В расследовании говорится о покупке поместья с шестью спальнями и шестью ванными комнатами, а также дома на побережье. Общая стоимость ряда сделок составила несколько миллионов долларов.

Сам Огбатюэ является руководителем CHHA, предоставляющей услуги домашней медицинской помощи, в том числе уход за пациентами, сестринские услуги, физиотерапию и социальную помощь.

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Дворец в Нигерии

Огбатюэ также известен как традиционный вождь города Абатета в нигерийском штате Анамбра. В 2012 году его провозгласили вождем общины. По данным расследования, в Абатете построили дворец, связанный с его именем, а рядом установили золотые статуи Огбатюэ и его жены.

В то же время расследование не утверждает, что американские власти уже признали Огбатюэ виновным в мошенничестве. Речь идет о подозрительных объемах выплат и отсутствии ряда обязательных отчетов, что вызвало вопросы у журналистов и экспертов.

Сам Огбатюэ заявил журналистам, что его компания много работала и ему нечего скрывать. На вопрос о деятельности CHHA он ответил, что компания не делала ничего незаконного.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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