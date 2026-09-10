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10 сентября 2026, 12:47 Читати українською

Как работает «отмывание как услуга»: FATF раскрыла схемы подпольных банкиров

Профессиональное отмывание денег превратилось в отдельный прибыльный сервис для преступных группировок. В новом отчете FATF описывает, как работают профессиональные отмыватели и на чем они зарабатывают. Речь идет о подпольных банковских сетях, которые помогают перемещать или «очищать» средства без использования обычных легальных каналов, пишет народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Профессиональное отмывание денег превратилось в отдельный прибыльный сервис для преступных группировок.

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Сколько стоит такая услуга

По данным FATF, за перевод денег через подпольные банковские сети профессиональные отмыватели обычно берут комиссию от 0,5 до 5%. Размер комиссии зависит от уровня риска.

Чем очевиднее криминальное происхождение средств и чем сложнее провести операцию, тем дороже стоит такая услуга.

Как отмыватель может заработать дважды

Одна из особенностей таких схем — возможность получать комиссию с обеих сторон операции.

Например, преступной группе нужно избавиться от большой суммы наличных денег в одной стране.

В то же время у подпольного банкира есть другой клиент, которому именно в этой стране нужны наличные деньги, но собственные средства он имеет в другой юрисдикции.

В такой ситуации посредник сводит два запроса. Наличные деньги преступной группы передается второму клиенту, а соответствующая сумма выплачивается сетью там, где она нужна преступникам.

Читайте: ЕС запускает единую систему штрафов за отмывание денег: новый регулятор AMLA унифицирует наказание

Почему деньги не всегда нужно перевозить

В этой модели физически перемещать деньги через границу не обязательно. Подпольная сеть фактически проводит взаимозачет между клиентами в разных юрисдикциях.

Именно это делает такие схемы удобными для преступных групп и сложными для обнаружения.

Посредник при этом может получить вознаграждение как от тех, кто хочет избавиться от наличных денег, так и от тех, кому оно нужно в конкретной стране.

Отмывание как услуга

FATF прямо описывает эту модель как «отмывание как услугу».

Для преступных группировок это означает, что им не нужно самостоятельно строить финансовую инфраструктуру, искать переводы или создавать сеть посредников.

Они могут приобрести такую инфраструктуру как готовый сервис.

Что это значит

Профессиональное отмывание денег стало масштабным бизнесом по собственным тарифам, клиентам и каналам обслуживания.

Чем сложнее операция и выше риск, тем больше комиссия для посредника.

Для регуляторов и правоохранительных органов это создает дополнительный вызов: борьба идет не только с отдельными преступными группами, но и с целыми финансовыми сетями, обслуживающими различные виды уголовной деятельности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
draste
draste
10 сентября 2026, 14:46
#
Ця тема показана у серіалі «Бюро легенд» (Франція). Є ще дуууже цікавий серіал «Озарк» (США) — без коментів. Хто ще назве цікаві серіали на таку тему?
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