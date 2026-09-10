Госстат ухудшил оценку роста ВВП Украины во втором квартале до 0,4%

Государственная служба статистики ухудшила оценку роста реального ВВП Украины во втором квартале 2026 года. По обновленным данным, экономика выросла на 0,4% в годовом исчислении. В предварительной оценке Госстат фиксировал рост на 0,6%.

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Что показали обновленные данные

По сравнению с предыдущим кварталом, реальный ВВП во втором квартале вырос на 0,3% с учетом сезонного фактора.

Для сравнения, в первом квартале 2026 года реальный ВВП сократился на 0,6% в годовом исчислении и на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

Номинальный ВВП Украины во втором квартале составил 2305,7 млрд грн.

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Почему оценку просмотрели

Изменение оценки реального ВВП во втором квартале связано с уточнением и поступлением дополнительных данных.

В частности, Госстат учел:

уточненные оперативные данные, в том числе административные данные Госказначейства по выполнению государственного и местных бюджетов;

расширенные данные платежного баланса;

новые данные НБУ относительно финансовых корпораций, страховых компаний, ломбардов, Пенсионного фонда и Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы;

дополнительную информацию по статистике услуг, в частности, о почтовой и курьерской деятельности и телекоммуникациях.

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Что было в предварительной оценке

Предварительную оценку роста ВВП во втором квартале Госстат обнародовал в августе.

Тогда статистическое ведомство оценивало рост реального ВВП на 0,6% из года в год и на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом.

После пересмотра оба показателя стали ниже: 0,4% в годовом исчислении и 0,3% к предыдущему кварталу.

Прогнозы на 2026 год пересматривались

Прогнозы роста украинской экономики в 2026 году уже несколько раз менялись.

В конце июля Национальный банк вернул прогноз роста реального ВВП до 1,8% после его понижения в апреле до 1,3%.

Что это значит

Пересмотр оценки ВВП свидетельствует о том, что экономическое восстановление во втором квартале было слабее, чем показывали предварительные расчеты. После падения в первом квартале экономика вернулась к росту, но ее темпы остаются минимальными.