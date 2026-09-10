Государственная служба статистики ухудшила оценку роста реального ВВП Украины во втором квартале 2026 года. По обновленным данным, экономика выросла на 0,4% в годовом исчислении. В предварительной оценке Госстат фиксировал рост на 0,6%.
Госстат ухудшил оценку роста ВВП Украины во втором квартале до 0,4%
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Что показали обновленные данные
По сравнению с предыдущим кварталом, реальный ВВП во втором квартале вырос на 0,3% с учетом сезонного фактора.
Для сравнения, в первом квартале 2026 года реальный ВВП сократился на 0,6% в годовом исчислении и на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом.
Номинальный ВВП Украины во втором квартале составил 2305,7 млрд грн.
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Почему оценку просмотрели
Изменение оценки реального ВВП во втором квартале связано с уточнением и поступлением дополнительных данных.
В частности, Госстат учел:
- уточненные оперативные данные, в том числе административные данные Госказначейства по выполнению государственного и местных бюджетов;
- расширенные данные платежного баланса;
- новые данные НБУ относительно финансовых корпораций, страховых компаний, ломбардов, Пенсионного фонда и Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы;
- дополнительную информацию по статистике услуг, в частности, о почтовой и курьерской деятельности и телекоммуникациях.
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Что было в предварительной оценке
Предварительную оценку роста ВВП во втором квартале Госстат обнародовал в августе.
Тогда статистическое ведомство оценивало рост реального ВВП на 0,6% из года в год и на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом.
После пересмотра оба показателя стали ниже: 0,4% в годовом исчислении и 0,3% к предыдущему кварталу.
Прогнозы на 2026 год пересматривались
Прогнозы роста украинской экономики в 2026 году уже несколько раз менялись.
В конце июля Национальный банк вернул прогноз роста реального ВВП до 1,8% после его понижения в апреле до 1,3%.
Что это значит
Пересмотр оценки ВВП свидетельствует о том, что экономическое восстановление во втором квартале было слабее, чем показывали предварительные расчеты. После падения в первом квартале экономика вернулась к росту, но ее темпы остаются минимальными.
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