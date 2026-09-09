Аналитики назвали ключевое условие для дальнейшего роста биткоина

Биткоин сохраняет потенциал для дальнейшего роста, однако активность покупателей на спотовом рынке недостаточно сильная, заявили аналитики платформы CryptoQuant.

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Что ждет биткоин

По их оценке, для продолжения подъема первой криптовалюте необходимо преодолеть диапазон цены $82 000−83 000. Крупные инвесторы продолжают копить биткоины.

Аналитики отмечают рост запасов первой криптовалюты в спотовых ETF, а также повышенную активность крупных покупателей вблизи нынешнего уровня цены. Розничные игроки, напротив, преимущественно продают актив.

В CryptoQuant связывают именно с этим ухудшение спотового спроса — то есть реальных покупок первой криптовалюты без использования фьючерсов и других производных инструментов.

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«Они привыкли к падению и распродают активы во время этих восходящих движений», — объясняли специалисты CryptoQuant.

В CryptoQuant считают позитивной ситуацию на крупнейшей по объемам торгов криптобирже Binance. Ее запасы биткоинов остаются на уровне около 685 000−687 000 монет, а средний чистый приток BTC за семь дней вырос примерно до 593 монет.

Одновременно увеличиваются поступления стейблкоинов. По мнению аналитиков, это означает, что одновременно растут потенциальное предложение биткоина для продажи и объем средств, которые инвесторы могут направить на покупки.

Эксперты CryptoQuant ждут: если негативный тренд спотового спроса сохранится, восходящее движение первой криптовалюты может быть сломано, и на рынке сформируется краткосрочный медвежий тренд.

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Ранее аналитики маркетмейкера Wintermute предположили, что для начала нового бычьего цикла крипторынку может потребоваться дополнительный источник притока капитала. По их мнению, таким каналом способны стать токенизированные реальные активы (RWA).