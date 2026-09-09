Henley назвала число криптомиллионеров и криптомиллиардеров в мире

Число людей в мире, владеющих криптовалютами на сумму не менее $1 млрд, составляет 23 человека, причем у девяти из них стоимость одних только биткоинов превышает $1 млрд. Об этом говорится в отчете Crypto Wealth Report 2026, подготовленном консалтинговой компанией Henley & Partners.

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Рейтинг криптобогачей

Криптовалютами на сумму не менее $1 млн, по оценке Henley & Partners, владеют 135 694 человека. У 92 272 из них стоимость одних только биткоинов составляет не менее $1 млн. Еще 290 человек относятся к сентимиллионерам — владельцам цифровых активов на сумму от $100 млн. У 151 из них стоимость биткоинов превышает $100 млн.

Конкретных владельцев и цифровые активы, из которых складываются состояния остальных миллиардеров, Henley не называет.

Динамика числа криптовалютных богачей в отчете отсутствует, поскольку в 2026 году компания изменила методику подсчета. Раньше исследователи оценивали криптосостояния людей исходя из собственной базы, теперь же отталкиваются от публичных данных блокчейнов.

В докладе за 2025 год Henley оценивала число криптомиллионеров в 241,7 тысячи человек. Из данных Henley & Partners, опубликованных в прошлом году, следует, что в мире насчитывалось около 16,3 млн долларовых миллионеров и порядка 2,6 тысячи миллиардеров (в этой статистике учитывались все ликвидные активы, включая криптовалюту).

В Henley отмечают, что состоятельные владельцы криптовалют, обращающиеся в компанию, моложе и мобильнее частных клиентов, с которыми она работала 10 лет назад. «Это первое поколение, создавшее значительные состояния в активе, который изначально не был привязан к одной стране», — говорится в отчете.

Руководитель международной налоговой практики Aird & Berlis Джек Бернстайн отмечает, что приоритеты этого поколения также меняются: «Первое поколение создателей криптовалютного капитала сталкивается с проблемами, сильно отличающимися от тех, с которыми имеют дело традиционные семейные компании. Для многих молодых предпринимателей акцент уже сместился с создания состояния на его сохранение».

Самая мягкая «криптозима»

Общая стоимость мирового криптовалютного рынка Henley оценивает в $2,6 трлн, из которых около $1,6 трлн, или 60%, приходится на биткоин. По состоянию на конец августа первая криптовалюта торговалась примерно на 38% ниже исторического максимума, достигнутого в октябре 2025 года. В середине 2026 года падение от пика превышало 50%, однако впоследствии биткоин частично восстановился.

По оценке компании, нынешняя «криптозима» стала самой мягкой среди крупнейших спадов биткоина: после пиков 2011, 2013, 2017 и 2021 годов его цена каждый раз снижалась более чем на 75%.

«Сейчас цифровые активы в том или ином объеме есть примерно у 742 млн человек, а биткоины — у 371 млн. Это показывает, что число владельцев криптовалют продолжало расти даже на фоне сокращения рынка», — говорится в исследовании.

Просадка рынка изменила и способы хранения криптовалютных состояний и управления ими, отмечается в докладе. Основатель Sestertivm и инвестиционный управляющий Centurionfx Group Валериано Лисанти считает, что рынок перестроился вокруг состоятельных владельцев цифровых активов, а «активное управление на криптовалютных рынках больше не является нишевым занятием».

Рейтинг стран

В рамках Crypto Wealth Report компания также опубликовала Henley Crypto Adoption Index — рейтинг стран, наиболее благоприятных для международных инвесторов в цифровые активы. В нем сравниваются 36 государств, предлагающих программы получения резидентства или гражданства за инвестиции.

Индекс составлен на основе более чем 900 показателей. Страны оцениваются по шести категориям: распространение криптовалют среди населения, развитие инфраструктуры, инновации и технологии, регулирование, экономические условия и благоприятность налогообложения. Максимально страна может получить 60 баллов.

Сингапур возглавляет рейтинг четвертый год подряд, набрав 47,1 балла. Страна получила самый высокий результат в категории инноваций и технологий. ОАЭ с 46,4 балла поднялись за год с пятого на второе место. Эмираты получили максимальные 10 баллов за налогообложение: доходы физических лиц от торговли криптовалютами, стейкинга и майнинга там не облагаются налогом.

Гонконг с 46,2 балла занял третье место, показав лучшие результаты по развитию инфраструктуры и экономическим условиям. США оказались на четвертой позиции с 43,7 балла и стали единственной страной, получившей максимальные 10 баллов за распространение криптовалют среди населения. Пятерку лидеров замкнула Швейцария с 43,4 балла.

Мальта заняла шестое место и получила лучший результат за регуляторную среду. Оставшиеся позиции в первой десятке достались Таиланду, Великобритании, Кипру и Багамам.

Новыми участниками индекса в 2026 году стали Багамы, занявшие 10-е место, Каймановы Острова — 12-е, Бахрейн — 13-е, Аргентина — 26-е, Мальдивы — 31-е, Наоэро — 32-е и Парагвай — 35-е.