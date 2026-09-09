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9 сентября 2026, 10:20 Читати українською

Криптовалюта — это не деньги, а имущество: как Налоговая США планирует облагать налогом цифровые активы

Налоговая служба США (IRS) предложила считать цифровые активы имуществом, а не валютой, согласившись с мнением Исследовательской службы Конгресса США (CRS). Об этом пишет Сoin Edition.

Налоговая служба США (IRS) предложила считать цифровые активы имуществом, а не валютой, согласившись с мнением Исследовательской службы Конгресса США (CRS).

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Что это значит

Такая классификация может сильно отразиться на майнинге, трейдинге и стейкинге. Позиция ведомства также согласуется с решением Налогового суда США по делу Paschall v. Commissioner.

В июне 2026 года, разбирая это дело, суд признал криптовалюту имуществом и постановил, что вознаграждение за стейкинг облагается налогом как обычный доход, в момент получения, а не в момент продажи актива.

Таким образом, криптоинвесторы обязаны уплатить подоходный налог, исходя из справедливой рыночной стоимости актива (FMV) и с момента поступления криптовалюты на кошелек — будь то вознаграждение за стейкинг или выплаты за майнинг. Есть и другие сценарии использования криптовалют, влекущие налоговые обязательства.

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Например, продажа криптоактивов обязывает американца платить налог на прирост капитала. То же самое касается обмена одной криптовалюты на другую, что юридически расценивается как бартерный обмен имуществом. Трату криптовалюты на оплату товаров и услуг IRS рассматривает как продажу имущества для финансирования покупки, что тоже подразумевает налог на прирост капитала.

Однако, в отличие от прочего имущества, курс цифровых активов подвержен сильным колебаниям. Поэтому IRS предлагает применять к налогообложению двухэтапный подход: определять базовую стоимость криптовалюты на момент получения и фиксировать как доход. Любое последующее изменение цены криптоактива должно считаться приростом или убытком капитала лишь в момент продажи или отчуждения актива у пользователя.

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Ранее аналитик Cato Institute Николас Энтони призвал американские власти отменить налог на прирост капитала для криптовалют. По его мнению, налог вынуждает людей отчитываться о каждой мелкой покупке за биткоины и мешает первой криптовалюте стать средством повседневных расчетов.

Криптобиржа Kraken тоже призвала США отменить налоговую отчетность за мелкие транзакции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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