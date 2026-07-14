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14 июля 2026, 10:44 Читати українською

Трамп отказался подписывать законопроект о запрете цифрового доллара

Президент США Дональд Трамп заявил, что не подпишет законопроект о жилищном строительстве, который среди прочего запрещает властям выпускать цифровой доллар. В обмен на подпись Трамп потребовал от Конгресса изменить законодательство о выборах. Об этом написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не подпишет законопроект о жилищном строительстве, который среди прочего запрещает властям выпускать цифровой доллар.

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В законопроекте говорится, что Федеральная резервная система США (ФРС) не может выпускать цифровой доллар или любой другой актив, имеющий характеристики цифровой валюты центрального банка (CBDC). Запрет предложен на срок до 2030 года, а после — ФРС должна выпускать цифровой доллар только после официального разрешения Конгресса.

Запрет не распространяется на частные стейблкоины, привязанные к американскому доллару.

Трамп шантажирует парламентариев, требуя одобрить проект «Закона о спасении Америки» (SAVE America Act), запрещающий лицам без гражданства США участвовать в выборах. Законопроект требует от избирателей предъявлять удостоверение личности с фотографией и подтверждать свое гражданство для регистрации на избирательном участке.

«Я не подпишу законопроект о жилищном строительстве, который был полностью одобрен Конгрессом и направлен в Белый дом, в знак протеста против того, что Сенат не способен принять Закон о спасении Америки. Непринятие этого закона станет безумием и серьезной угрозой для любого политика, проголосующего против него!», — написал Трамп.

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Напомним

Согласно Конституции США, если президент не наложит вето на законопроект в течение 10 рабочих дней с момента получения на подпись, документ становится законом.

Законопроект о жилищном строительстве был одобрен Палатой представителей Конгресса США 358 голосами против 32, а в Сенате — 85 голосами против пяти. Эти результаты значительно превышают необходимое для преодоления президентского вето большинство в две трети голосов.

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В мае министр финансов США Скотт Бессент пообещал не запускать цифровой доллар и призвал Конгресс побыстрее принять законопроект о регулировании крипторынка CLARITY. В том же месяце губернатор Южной Каролины подписал законопроект, запрещающий местным госорганизациям принимать любые цифровые валюты ЦБ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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